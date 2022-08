Spelvreugde, efficiëntie en een hoop valse meters: Ajax laat United zien hoe het moet

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Steven Bergwijn

Heel Ajax was goed, Bergwijn werd Man of the Match. Zijn eerste doelpunt was technisch gezien het mooist: bal op de borst en boem. Wat ik ook mooi vond, was de verstandhouding tussen de vleugelspitsen. Na het prachtige doelpunt van Antony was Bergwijn de eerste die in zijn armen sprong. Vergelijk het eens met de attitude van Mbappé na de overwinning van PSG op Montpellier. Neymar blonk uit en schoot een penalty binnen, nadat Mbappé er eentje had gemist. Volgens mij moet Mbappé hem nog steeds feliciteren. Van chagrijn was bij Ajax geen sprake. Spelvreugde ging gepaard met efficiëntie. Álvarez voetbalde weer eens de pannen van het dak en Rensch leek als een raket uit zijn vormdal gelanceerd te zijn door de aankoop van een Mexicaanse concurrent. Taylor en Tadic liepen een hoeveelheid ‘valse meters’ waar Manchester United een puntje aan kon zuigen.