Spelverdeler Napoli was niet goed genoeg voor Ajax: ‘Soms glipt er weleens een talent doorheen’

Stanislav Lobotka (r) tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen AC Milan half september. Beeld Chris Ricco/Getty Images

“Elke trainer heeft wel zijn oogappeltje,” zegt Alfons Groenendijk, assistent van trainer Nuri Sahin bij de Turkse club Antalyaspor. “En ja, ik had een zwak voor Stanley.”

‘Stanley’ is Stanislav Lobotka. De kleine middenvelder uit Slowakije maakt deel uit van het beloftenteam dat Groenendijk in het seizoen 2013-2014 met assistent John Bosman onder zijn hoede krijgt. Het is een pilotjaar: voor het eerst komt Jong Ajax uit in de eerste divisie. “Een bizar jaar,” herinnert Groenendijk zich. “Als er interlands waren, en vrijwel elke Ajaxspeler van jong tot oud voor een vertegenwoordigend elftal was geselecteerd, ging onze competitie gewoon door. Uit tegen Achilles ’29 hadden we elf spelers, waarvan ook nog eens drie geblesseerden. We verloren met 2-1, er brak een volksfeest uit in Groesbeek. Een week later hielden we Eindhoven van de periodetitel af, want toen kwamen we met spelers als Davy Klaassen, Kenny Tete en Eyong Enoh op de proppen.”

Groenendijk doet dat seizoen een beroep op 64 spelers. De kern van het team wordt gevormd door doelman Mickey van der Hart, de jonge Zweed Tobias Sana, Bas Kuipers, Tete en Lobotka – zij spelen de meeste minuten.

Voor Groenendijk is Lobotka geen onbekende. Hij heeft in de jeugd al eerder met hem gewerkt, toen het talent een stage afwerkte in Amsterdam. Lobotka is afkomstig van AS Trencín. Met die Slowaakse club onderhoudt Ajax warme banden, er wordt eind 2012 zelfs een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Trencin is in handen van Tscheu La Ling. De oud-Ajacied wordt door Johan Cruijff in die periode geregeld naar voren geschoven als mogelijke algemeen directeur van Ajax.

Lichtvoetig en snel

Lobotka wordt voor één seizoen verhuurd aan Ajax, dat tevens een optie tot koop heeft op de speler. Hij zal voornamelijk in het beloftenelftal gaan spelen. Dennis Bergkamp, die deel uitmaakt van het zogenoemde technisch hart van Ajax, is verguld met de komst van Lobotka. “Hij is een jonge jongen, maar hij voetbalt op een heel volwassen manier. Hij is heel comfortabel aan de bal en verliest die eigenlijk nooit.”

Groenendijk bouwt al snel een goede relatie op met de huurling. “Ik liet Stanley in gesprekken merken dat ik het in hem zag zitten. En ik stelde hem op. Hij was het in mijn ogen waard. Positioneel vond ik hem toen al ongelooflijk goed. Hij stond altijd op de goede plek, had ogen in zijn rug. Daarbij was Lobotka heel vaardig in de kleine ruimtes, een beetje zoals Spaanse middenvelders. Lichtvoetig en snel vond hij een oplossing om uit de problemen te raken. Ik was van hem overtuigd.”

Toch valt het voor Lobotka niet mee om zich tussen alle talenten te onderscheiden. Jong Ajax is óók het elftal waarin spelers van het eerste elftal geregeld wedstrijdritme opdoen. Zij zijn de blikvangers. Op zondag 15 september 2013 speelt Jong Ajax thuis tegen Willem II. Jasper Cillessen staat op doel. Daley Blind is linksback. Op het middenveld staan Eyong Enoh, Davy Klaassen en Lobotka. Het duel voor negenhonderd toeschouwers op De Toekomst eindigt in 1-1. De Deen Lucas Andersen scoort namens Ajax.

Blind: “Ik heb niet veel met Lobotka gespeeld in die tijd. Ik herinner me hem als een kleine en wendbare voetballer. Maar de concurrentie bij een club als Ajax is nu eenmaal heel groot. Misschien is Lobotka een beetje ondergesneeuwd geraakt door bepaalde spelers die hij op zijn positie voor zich had.”

Geen praatjesmaker

Christian Poulsen en Thulani Serero zijn op dat moment voor hoofdtrainer Frank de Boer de belangrijkste gegadigden op de positie van controlerende middenvelder, maar ook Blind, Klaassen en Lasse Schöne kunnen daar spelen. Eén keer neemt De Boer Lobotka op in de selectie voor een officiële wedstrijd: het bekerduel met de amateurs van ASWH. Lobotka komt die dag in de Johan Cruijff Arena echter niet van de reservebank af.

Een bescheiden jongen. Zo typeert Bas Kuipers – de huidige aanvoerder van Go Ahead Eagles – zijn voormalige ploeggenoot. “Hij was heel serieus bezig om zijn carrière als prof van de grond te krijgen. Hij werd misschien een beetje ondergewaardeerd bij Ajax. Zijn Engels was ook niet geweldig. Als hij iets meer van die Amsterdamse bravoure had gehad, was hij misschien wat sneller opgevallen bij de technische leiding. Maar hij was gewoon een aardige gozer, geen praatjesmaker. En als voetballer was zijn rol ook een dienstbare. Op de training, als ik tegenover hem stond, merkte ik pas echt hoe goed hij was: klein, sterk, snel wegdraaiend. Hij was moeilijk te verdedigen.”

Jong Ajax eindigt dat seizoen als veertiende in de eerste divisie. Stanislav Lobotka maakt niet voldoende indruk om definitief te worden overgenomen van AS Trencín, al steggelen beide clubs nog wel even over de koopprijs. Groenendijk: “Ik heb me voor hem sterk gemaakt, maar uiteindelijk was de technische leiding het er unaniem over eens dat Lobotka niet moest worden gehaald. En dat is geen schande. Je moet keuzes maken en soms glipt er weleens een talent doorheen.”

Celta de Vigo

Lobotka keert terug naar Trencín om daarna via het Deense FC Nordsjaelland alsnog zijn weg te vinden naar de Europese top. Celta de Vigo geeft hem de kans. In de Primera División vindt hij zijn draai. Lobotka kijkt in die periode terug op zijn jaartje bij Ajax en dat doet hij met gemengde gevoelens. “Bij Celta de Vigo willen de andere spelers me helpen. Dat verbaasde me, want dat voelde ik bij Ajax niet.”

Bas Kuipers begrijpt dat Lobotka misschien collegialiteit heeft gemist bij Ajax. “Het was zo’n raar jaar. Soms stonden we met dertig man op het trainingsveld, soms met tien. En er werd ook wel onderscheid gemaakt tussen spelers. Ajax hanteerde een ‘gouden lijst’. Als je daarop stond, zag de club veel potentie in je en kreeg je meer aandacht. Dat was geen geheim hoor, Ajax was daar ook open over. Maar tussen spelers onderling ontstaan wat andere verhoudingen, het draagt niet bij aan de collectiviteitsgedachte.”

Lobotka is onder trainer Luciano Spalletti een belangrijke speler geworden bij SSC Napoli. Blind: “Bij Celta de Vigo heeft hij het al heel goed gedaan. Mooi om te zien dat een voetballer die het hier op jonge leeftijd net niet redt, toch de top haalt. Het doet me een beetje denken aan Filipe Luís, de Braziliaan die ook een jaartje in Jong Ajax heeft gespeeld en later bij Atlético Madrid en Chelsea furore maakte.” Groenendijk: “Het is verschrikkelijk moeilijk om in te schatten waar het plafond ligt van een achttienjarige speler. Maar ik ben heel trots op Stanley. Hij heeft heel hard gewerkt en veel teleurstellingen doorstaan om te komen waar hij nu is.”

