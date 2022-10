Spelverdeler, loopwonder en scherpschutter ineen: Steven Berghuis is klaar voor het WK

Steven Berghuis viert zijn eerste doelpunt tegen RKC. Beeld Getty Images

Brian Brobbey, die na het voorwerk van Berghuis de andere helft van de Ajaxproductie in Brabant op zich nam, is doorgaans niet zo snel onder de indruk. Maar als hij kort na rust een bal als een granaat ziet inslaan in de bovenhoek van het Waalwijkse doel, vliegt hij met zijn teamgenoten schutter Berghuis om de nek, zoals ze dat voor rust aan de overkant ook al deden. Toen maakte RKC voor het eerst kennis met diens fluwelen linker, waarmee hij in de verre hoek raak schoot.

Die goal mocht er al wezen, maar tipte niet aan de heerlijke dropkick na rust, gaf ook Berghuis toe. “Een RKC’er kopte de bal met hoge snelheid terug en die stuiterde net zo dat ik perfect uitkwam met mijn passen. Het is maar eens in de zoveel tijd dat je die bal dan zo lekker raakt. Een bijzondere goal, ik ben er echt blij mee. Het gaat bij zulke dropkicks echt om milliseconden. Soms stuitert die bal net wat dichterbij en dan gaat ie, zeker hier, zo het stadion uit.”

Treiteren en zelfspot

Berghuis steekt lekker in zijn vel. Dat blijkt op het veld, waar de onvermoeibare spelmaker negentig minuten spelvreugde uitstraalt, en ook tijdens de persconferentie, waar hij erop los dolt. Even een paar journalisten plagen, of de persvrouw van Ajax, en dan weer wat zelfspot, bijvoorbeeld als hij nog even wordt gevraagd naar de tirade van zijn trainer, Alfred Schreuder, afgelopen week. “Ach, soms is het niet verkeerd om van je af te bijten. Ik had dat ook weleens,” grinnikt hij, verwijzend naar zijn driftbuien bij Feyenoord.

De meest gehate rivaal van toen is een van de geliefdste Ajacieden geworden. Ook omdat hij de voorbije maand het sterkst bleek in de storm. Niet tijdens de blamage tegen Napoli, toen ook hij werd weggevaagd, maar op Anfield als loopwonder, in Volendam als aangever en in Waalwijk als scherpschutter. Of hij besloten heeft Ajax meer bij de hand te nemen? “Die druk leg je jezelf vooral op. Dat deed ik vorig jaar ook. Ik kijk gewoon wat het team nodig heeft en probeer daarin belangrijk te zijn.”

Tegen RKC was dat met treffers. Berghuis pegelde daarbij Hakim Ziyech van de koppositie als trefzekerste eredivisiespeler van buiten de zestien deze eeuw (32 goals). “Hoeveel ballen heb ik in mijn leven al niet geschoten? Ik zal dat ook van mijn vader (oud-prof Frank Berghuis, red.) hebben meegekregen, die genen.”

Van Emmen naar Senegal

Berghuis verwijst ook naar een handvol pogingen tegen Excelsior, waarvan er slechts eentje raak ging. De verleiding om zijn fluwelen linker te etaleren heeft hij in Rotterdam juist meer leren weerstaan. Door Robin van Persie, die hem wees op het geringe percentage goals van afstand.

“Daarmee wilde hij me leren dat ik vaker de zestien moest aanvallen, want daar liggen meer goals dan daarbuiten. Je hebt ook gewoon minder kans van ver, dat is duidelijk. Maar als je deze goal dan ziet, dan denk je: misschien moet ik toch wat vaker schieten.”

Waar veel Oranje-internationals worstelen met speeltijd en vorm, solliciteert Berghuis vier weken voor het WK nadrukkelijk naar een basisplaats. “Tijdens trainingen en wedstrijden denk ik geen seconde aan het WK, ook niet als ik een tikje krijg. Kijk, als je geblesseerd raakt, is je eerste gedachte ongetwijfeld dat je misschien het WK mist, maar tijdens wedstrijden ben ik alleen bezig met de winst. Daarbuiten ben ik met het WK bezig. Goed herstellen en eten. Het is belangrijk om nu fit te blijven, want er is straks geen aanloop. We spelen tegen FC Emmen en een week later wacht Senegal. Dat is wel bizar, hè?”