Spelersvakbond: FC Barcelona gaat ‘waanzinnig’ om met Frenkie de Jong

Frenkie de Jong. Beeld AP

Volgens VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko wordt De Jong door middel van chantage gedwongen te vertrekken, ondanks zijn nog vier jaar doorlopende contract. Hij vindt net als de Engelse oud-voetballer Gary Neville dat de internationale spelersvakbond FIFPro van zich moet laten horen. “Ik vind dat een vakbond alle spelers moet beschermen. Nu wordt een speler door een club in het nauw gedreven en weggejaagd. Dan is het aan een internationale vakbond om op te staan.”



Maar veel meer dan een statement maken kan FIFPro niet doen, zegt Levchenko. “Als FC Barcelona zijn salaris blijft betalen, is er contractueel niets mis.” De oud-speler van onder meer Vitesse, Sparta Rotterdam en FC Groningen vreest dat de Catalaanse club De Jong minder gaat laten spelen als hij niet met de salarisverlaging akkoord gaat. “FC Barcelona zal zich dan beroepen op sportieve gronden, maar voor de carrière van een jonge speler is het funest. Dat maakt het een soort afpersing.”

Dramatisch langetermijnbeleid



Toch raadt Levchenko de voormalige Ajax-middenvelder aan om de salarisverlaging, naar verluidt bijna een halvering, niet te accepteren. “Ik zou ‘nee’ zeggen. FC Barcelona heeft de volledige verantwoordelijkheid. Het langetermijnbeleid van de club is dramatisch. Het is waanzinnig als spelers voor de financiële puinhoop moeten boeten.” De 44-jarige voormalig Oekraïens international begrijpt het als De Jong, ondanks een vermeend akkoord tussen de Catalanen en Manchester United voor een transfersom van 75 miljoen euro, niet zou willen vertrekken. “Hij voelt zich net thuis daar en begrijpt de cultuur.”

Levchenko vindt het helemaal dubbel dat ‘Barça’ tegelijkertijd met spits Robert Lewandowski (voor minimaal 45 miljoen euro) en buitenspeler Raphinha (zeker zo’n 55 miljoen euro) wel voor grote bedragen nieuwe spelers koopt. Dat maakt volgens Gary Neville dat De Jong juridische stappen tegen zijn club moet overwegen.

“En alle spelers zouden achter hem moeten staan,” aldus de oud-speler van Manchester United via Twitter. “Een club die fortuinen uitgeeft aan nieuwe spelers terwijl ze degenen die onder contract staan niet hun volledige salaris betalen, is immoreel en illegaal.”

1187 claims

FIFPro laat weten collectieve zaken, zoals de contractsituatie van voetballers in oorlogsgebied, te behandelen en zodoende niet samen met De Jong te kunnen optrekken bij een eventuele gang naar de rechter. Daarvoor moet de spelmaker een sportrechtadvocaat inschakelen en kan hij zich laten steunen door een nationale vakbond waar hij lid van is. Over het seizoen 2020/2021 registreerde de internationale spelersvakbond 1187 van dergelijke claims. Wel noemt FIFPro de kwestie van De Jong ‘interessant’ en is de speler - indien gewenst - ‘altijd welkom voor advies’.