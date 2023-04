Spelers uit het gereformeerde vissersdorp gingen als boomtakken in een storm tekeer

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Dwayne Green

Heel Spakenburg was boos op PSV omdat zij zouden ‘zeuren om alles’, aldus iemand die Wimilio Vink heet. Het was me ontgaan. Wel zag ik spelers uit het gereformeerde vissersdorp als boomtakken in een storm tekeergaan tegen bijvoorbeeld het hoofd van Luuk de Jong. Ook Xavi Simons werd neergelegd, als die houten vissersmannen tenminste bij hem in de buurt konden komen. Intussen riepen hun familieleden op de tribune dat Xavi een homo was. ‘Jullie kunnen het weten,’ dacht ik. Met alle ervaringen in het vooronder tijdens een windstilte op zee, of in de bezemkast van de dominee na de dienst. De kranten vonden het een geweldige belevenis. ‘Dat is bekervoetbal,’ riepen ze in koor. Ik zag maar één staaltje voetbal: iemand uit Barbados, verdwaald in Spakenburg, schoot een bal met links in de bovenhoek zoals je het zelden ziet.

