Spelers moeten salaris inleveren als Ajax zich niet voor Champions League plaatst

Kristian Hlynsson was in de 0-0 tegen Fortuna een van de vele Ajaxdebutanten. Beeld Pro Shots/Erik Pasman

Koffie. Een technisch directeur kan niet zonder in de voor hem drukste periode van het jaar. Sven Mislintat laat zich zondagmiddag een kopje serveren in een ruimte van het hotel naast het stadion in Sittard, waar hij de media voor de gelegenheid tekst en uitleg geeft over de afgesloten transferperiode.

Die was tijdrovend en ingewikkeld. Ajax verloor niet alleen een aantal topspelers, maar was ook de Champions League misgelopen én moest de grotendeels mislukte transferzomer van 2022 repareren. Mislintat zelf is tevreden met het resultaat. Hij roemt de saamhorigheid in de directie en de interactie met de raad van commissarissen en de technische staf. “We hebben twaalf nieuwe spelers. Er is gezaaid. Nu moeten we een beetje zon geven en wat water, zodat we kunnen groeien.”

Sven Mislintat. Beeld Pro Shots/Erik Pasman

Afgaande op het spel dat Ajax even later op de mat legt, is een beetje zon en water niet voldoende. Het woord ‘onsamenhangend’ is een understatement.

Moeilijke zoektocht

Er is al veel gezegd en geschreven over de aankopen en de weg die de club is ingeslagen. Mislintat heeft de meeste van die vragen ook al beantwoord. Maar zondag had hij ook nieuws: spelers moeten salaris inleveren als Ajax zich niet kwalificeert voor de Champions League. “Dat is in de nieuwe contracten opgenomen. Ons doel is om Champions League te spelen. Daar is de begroting ook op gebaseerd. Als we ons niet plaatsen voor dat toernooi moeten de spelers die pijn ook voelen.”

Nu wordt die alleen door de club gevoeld. En dat heeft tevens de zoektocht naar nieuwe spelers bemoeilijkt. Mislintat kon niet pro-actief handelen op de spelersmarkt, zegt hij. Daardoor heeft Ajax sommige spelers niet kunnen vastleggen, of pas in een laat stadium. Voorbeeld: ook Ajax had Jerdy Schouten graag willen halen, maar de middenvelder speelt nu voor PSV. Mislintat: “Op het moment dat Schouten voor ons een optie was, konden wij hem niet betalen.”

Mislintat haalde Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic en op het laatst ook Sivert Mannsverk voor de middelste linie. Over die laatste zegt hij: “Ik hoor en lees dat Mannsverk een speler uit onze opleiding in de weg staat, Silvano Vos. Dat bestrijd ik. Vos is drie jaar jonger. En Mannsverk is géén aankoop die is gehaald om er meteen voor een paar jaar te staan. Dat is anders voor Josip Sutalo. Hij is de vervanger van Jurriën Timber. Dat zie je ook aan de prijs die we hebben betaald.”

Voor de leeuwen gegooid

Sutalo droeg tegen Sittard voor het eerst het Ajaxshirt en kreeg meteen de aanvoerdersband om zijn arm, met net twee weken training in de benen en een voor bijna de helft verbouwd elftal. De Kroaat lijkt wel een versterking in het hart van de defensie, een welkome aanvulling voor Jorrel Hato, de 17-jarige speler uit de eigen jeugd die de ploeg al weken zo goed en zo kwaad als het gaat op de been houdt.

Tegen Fortuna kreeg ook Kristian Hlynsson uit de eigen opleiding een kans. Hij is min of meer de opvolger van Davy Klaassen, die op de laatste dag van de transferperiode naar Inter verkaste. Ook Devyne Rensch en Brian Brobbey hadden een basisplaats. Gastón Ávila en Georges Mikautadze waren voor het eerst inzetbaar en werden door coach Maurice Steijn in Limburg meteen voor de leeuwen gegooid. Mislintat: “Automatismen zullen nog ontbreken, het is nu een kwestie van spelen en ontwikkelen.”

Ávila is van Royal Antwerp gehaald als linksback/centrale verdediger en met Borna Sosa (VfB Stuttgart) kwam nog een nieuwe linksback. Een hard gelag voor Owen Wijndal, daar windt Mislintat geen doekjes om. “Maar Ajax moet weer een competitieve selectie krijgen.”

De technische baas zocht daarbij naar betaalbare, veelzijdige spelers. Hij haalt Mikautadze aan als voorbeeld. “Zoveel doelpunten maken als hij deed voor FC Metz in de Franse Ligue 2 kunnen niet veel spelers. Als hij één goed seizoen draait in Ligue 1 is hij voor ons onbetaalbaar. Dus moet je nu toeslaan. Hij kan voorin op alle posities uit de voeten: rechts, links, in en achter de spits.”

Weerbarstige praktijk

De praktijk is weerbarstig. Tegen Fortuna was Ajax onherkenbaar, zowel in opstelling als in uitvoering. Steijn goot zijn elftal in een 3-4-3 systeem. Zonder de geschorste Steven Berghuis en de geblesseerde Steven Bergwijn en met Kenneth Taylor op de bank waren veel ogen gericht op Mikautadze, maar diens handelingssnelheid liet te wensen over. In de tweede helft had de Georgiër één aardige actie, maar doelman Ivor Pandur greep bekwaam in.

Vooral de linkerflank van Ajax, met Ávila en Carlos Forbs, had het zwaar. Aanvallend was Ajax onmachtig. Invallers Chuba Akpom en Anton Gaaei – de Deense rechtsback loste Rensch af – maakten geen onaardige indruk. Maar het is alles bij elkaar niet genoeg om een wedstrijd tegen Fortuna Sittard te domineren of te winnen.

In de eredivisie heeft Ajax al twee keer averij opgelopen, eerst tegen Excelsior, zondag in Sittard. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het elftal binnen de kortste keren als een geoliede machine draait, ook niet als linksback Sosa en Mannsverk straks kunnen meedoen. Misschien is Mislintat dus wel te optimistisch als hij zegt dat we in de komende tien duels ‘niet het beste Ajax’ zullen zien.

Maurice Steijn na domper Ajax: ‘De tijd zal leren of er genoeg kwaliteit is’ Ajaxtrainer Maurice Steijn en middenvelder Branco van den Boomen zijn teleurgesteld in het resultaat van Ajax, dat op bezoek bij Fortuna Sittard niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel. Desondanks zijn ze van mening dat er niet te hard mag worden geoordeeld over de Amsterdammers. “Het is duidelijk dat de spelers nog niet op elkaar ingespeeld zijn. De tijd zal leren of er genoeg kwaliteit is in het elftal, maar ik wil na vandaag niet te kort door de bocht gaan en hier conclusies aan verbinden,” aldus Steijn voor de camera van ESPN. Toch baalde hij. “Als de meest simpele dingen niet goed gaan, dan weet je dat er nog veel werk aan de winkel is.” Daar sloot Van den Boomen zich bij aan. “We vinden absoluut dat het beter moet. Ik snap dat er kritiek is omdat Ajax beter moet dan dit, maar we moeten ons ook realiseren dat we tijd nodig hebben. Je speelt met jongens die je nauwelijks kent, dat is niet zo makkelijk.” Van den Boomen denkt niet dat er sprake is van een gebrek aan kwaliteit. “We hebben allemaal talent, anders speel je niet bij Ajax. Ik kan echt een goede speler zijn voor Ajax, maar automatismen zijn belangrijk. Nu hebben we twee weken om daaraan te werken.” De middenvelder was in de voorbereiding juist een van de spelers die veel indruk maakten. De laatste weken stelt Van den Boomen teleur. “Ook ik vraag me af waarom het in de voorbereiding beter was dan nu, maar ik weet het ook niet. We moeten hard gaan werken om connecties met elkaar te gaan vinden.”

