Spelers luisteren niet meer naar Schreuder

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 5 voor Kenneth Taylor

Schreuder ‘is de kleedkamer kwijt’, zoals de voetbaltaal zegt. Spelers luisteren niet meer naar hem. Blind zit weggedoken in zijn capuchon op de bank, alsof hij Ronaldo zelf is. Taylor snelt met het vingertje op de lippen naar de tribune na het maken van een doelpunt en komt na afloop met een bullshitverklaring over Kobe Bryant die het ook deed. Ik keek liever naar PSV-AZ dan naar Emmen-Ajax en niet omdat PSV verloor. De ergernis bij Ajax was te groot. Je zag na 2 minuten in de tweede helft dat het mis zou gaan en dat ging het ook, terwijl PSV gewoon door bleef knokken en de trainer zichtbaar de leiding had. Schreuder wisselde Berghuis en niemand begreep waarom. De transferwaarde van de spelers zakt en plaatsing voor de Champions League spreekt niet meer vanzelf. Geld wegpissen noemen ze dat. Voetbaltaal.