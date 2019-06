Spelers Kameroen weigeren te vertrekken naar Afrika Cup

De regerend kampioen speelt dinsdag de eerste wedstrijd in het Afrikaanse toernooi tegen Guinee-Bissau, maar kwam vanochtend niet opdagen op het vliegveld. “De Leeuwen zijn nog in Yaounde,” vertelt een persvoorlichter van de Kameroense voetbalbond. “Ze zijn het niet eens met de hoogte van de premies.”



Volgens het Ministerie van Sport krijgen de spelers 30.000 euro per persoon. De verwachting is dat Kameroen vandaag alsnog op het vliegtuig stapt als er een extra bonus van 7.500 euro wordt betaald.