Spelers Barcelona ‘ontgroenen’ Frenkie de Jong

Voorafgaand aan de eerste training moest De Jong, net als de andere zomeraanwinsten Antoine Griezmann en Neto, tussen een haag van nieuwe teamgenoten doorlopen voor een ‘ontgroening’.

Ajax en Barcelona bereikten begin dit jaar al een akkoord over de transfer van De Jong. De Amsterdamse club ontving 75 miljoen euro voor de creatieve middenvelder. Dat bedrag kan via bonussen nog oplopen tot 86 miljoen.

De 22-jarige middenvelder uit Arkel werd begin deze maand gepresenteerd in Camp Nou. De Jong zette zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar bij Barcelona, waar hij gaat spelen met het rugnummer 21. Afgelopen week presenteerde de Spaanse kampioen met Griezmann nog een topaankoop. De Franse aanvaller kwam voor 120 miljoen euro over van Atlético Madrid. Met de Braziliaanse doelman Neto haalde Barcelona bij Valencia een vervanger van de vertrokken reservekeeper Jasper Cillessen, die de omgekeerde weg bewandelde.

De Jong vliegt eind deze week met zijn nieuwe teamgenoten naar Japan voor enkele oefenwedstrijden.

