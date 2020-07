Spelers Ajax na twee maanden akkoord met loonoffer

Beeld ANP

Nadat de gesprekken de voorbije weken weer werden opgestart, werd vrijdag een akkoord bereikt. Eerder was binnen de selectie van de regerend landskampioen nog geen sprake van overeenstemming.

Een deel van de spelersgroep wilde wel salaris inleveren, een deel alleen onder voorbehoud van enkele voorwaarden. Een ander deel, met sleutelspelers, was toen nog niet bereid - op advies van hun zaakwaarnemers - om mee te denken met de club.



Ajax heeft al vaker laten weten veel last te zullen krijgen van de coronacrisis. De club verdient in Nederland verreweg het meeste geld als het gaat om kaartverkoop en skyboxen. De klap als die inkomsten wegvallen is daarmee ook groot.