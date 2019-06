Spartaanse aanpak finalisten loont

Lang bekeken critici hoofdschuddend de zware trainingsarbeid die Liverpoolmanager Jürgen Klopp (51) en Spurscoach Mauricio Pochettino (47) hun pupillen lieten leveren. En die scepsis leeft eigenlijk nog steeds. In april en mei zouden de clubs van Klopp en ­Pochettino gewoon weer de rekening gepresenteerd krijgen. Spelers zouden massaal afhaken met blessureleed of simpelweg door hun hoeven zakken van pure vermoeidheid.

Toch staan Tottenham Hotspur en Liverpool in de finale van de Champions League, de Reds zelfs voor de tweede opeenvolgende keer. Blijkbaar kunnen ook in het huidige voetbal – waar alles wordt gemeten en het wemelt van de specialisten – sommige elftallen nog altijd fitter zijn dan andere elftallen. “Ik kan mij herinneren dat er bij Liverpool een paar jaar geleden veel blessures waren,” zegt Giovanni van Bronckhorst, net gestopt als trainer van Feyenoord. “Ik denk dat er een periode moet worden ingecalculeerd waarin spelers de mogelijkheid krijgen te wennen aan een trainingsaanpak, bijvoorbeeld die van Klopp. Dit Liverpool is echt superfit. Ook de spelers die moeten invallen en die een tijdje niet hebben kunnen spelen, zoals Divock Origi en Xherdan Shaqiri, die zag je ook tekeergaan in de halve finale tegen Barcelona.”

Beste clubs, beste spelers

Een leek zou zeggen: waarom pakt een ploeg in de eredivisie niet ook flink uit op dat vlak? Veel meer trainen dan de concurrenten en qua fitheid compenseren wat ze technisch of tactisch tekortkomen. Van Bronckhorst: “Het heeft ook te maken met het niveau van de spelers. De beste zes clubs in de Premier League beschikken over de beste spelers ter wereld. Niet alleen tactisch en technisch, maar ook fysiek. Die jongens kunnen meer aan, daar scouten ze ook op. Het is niet makkelijk om in Engeland aan te pikken. Toen ik in 2001 als speler bij Arsenal kwam, dacht ik ook de eerste weken: ongelooflijk, dit gaat snel. Ik las laatst een stuk over de Premier League en hoe het voetbal zich daar heeft ontwikkeld op fysiek vlak. De hoeveelheid sprints, de duels. Die aantallen zijn de laatste jaren met tientallen procenten gegroeid. Het is echt de zwaarste competitie op aarde.”

Klopp en Pochettino trainden hun teams ook de afgelopen weken nog fanatiek door, al speelden ze sinds de slotronde van de Premier League op 12 mei geen wedstrijden meer. Alles om morgen messcherp te zijn bij het begin van de finale in Madrid. Georginio Wijnaldum sprak, voor hij in 2016 naar Liverpool kwam, uitgebreid met Pochettino voor een transfer naar de Spurs.

De Argentijn liet Wijnaldum bij die gelegenheid beelden zien van hoe hij traint. Dat loog er niet om, vertelde Wijnaldum. “Ik denk dat van alle spelers die in die periode bij Oranje zaten, Vincent Janssen en ik het hardst trainden van allemaal. Met Mauricio Pochettino had ik een geweldig gesprek, maar we kwamen er niet uit. Ook bij Spurs heb je zelden een dag vrij, net als bij Liverpool. Als je die trainingen vergelijkt met wat we in Nederland doen, dan telt Nederland eigenlijk niet mee. Dat zijn geen trainingen, dat is meer bijhouden. Dat wist ik nog niet toen ik nog in Nederland speelde, hoor. Bij PSV klaagden we weleens dat het te zwaar was. Fysieke trainer Egid Kiesouw schudde dan zijn hoofd en zei: ‘Jullie trainen helemaal niet zwaar. In het buitenland, dáár wordt pas getraind.’ Nou, hij had helemaal gelijk.”

Sterker dan ooit

De critici die roepen dat de teams van Klopp en Pochettino zijn opgebrand als april aanbreekt en de prijzen worden verdeeld, hebben dit jaar ongelijk gekregen. Wijnaldum: “Ik heb me nog nooit zo sterk gevoeld als onder Klopp. Soms moesten we een kilometer hardlopen in 3 minuten en 50 seconden. Aansluitend speelden we dan kleine partijtjes en dan meteen daarna weer een kilometer in hetzelfde tempo. En dat een training lang. Geloof me, dan ben je moe. Maar je vindt een modus om toch nauwkeurig te blijven in de partijtjes. Klopp zegt dat zoiets helpt de slotfase van een wedstrijd door te komen.”

Doen we in Nederland dan minder omdat hier vooral spelers lopen die nog jong zijn? Wijnaldum vindt dat overdreven. “Het zou volgens mij best wat harder kunnen in Nederland, maar ik ben geen deskundige. Wat wij nu doen bij Liverpool, past ons omdat we zo veel energie in ons spel leggen. Wij hebben niet veel blessures, voor mij is dit goed. Het maakt je beter als speler, sterker. En dan wordt alles net wat makkelijker in wedstrijden.”