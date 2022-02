Sparta buigt voor PSV, zeperd Feyenoord bij AZ

Sparta-PSV kende veel rommelige momenten. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

PSV had het lastig in de uitwedstrijd tegen Sparta en kwam zelfs op achterstand, totdat middenvelder Arno Verschueren van de thuisploeg in de 54ste minuut een rode kaart kreeg voor een wilde tackle op Eran Zahavi. Met een speler meer op het veld maakte PSV eerst gelijk en liep het vervolgens uit naar 1-2.

PSV begon matig op het kunstgras van Het Kasteel, het elftal speelde slordig en oogde soms nonchalant. De meegereisde supporters van de club uit Eindhoven waren ook niet tevreden, lieten ze in spreekkoren weten. Nog geen 5 minuten na de rode kaart voor Verschueren profiteerde Mauro Junior van de overtalsituatie. Hij trof doel met een prachtig afstandsschot. Vervolgens besliste de ingevallen Doan de wedstrijd.

Strafschoppen

Feyenoordtrainer Arne Slot heeft geen goed gevoel overgehouden aan een weerzien met het stadion van AZ, de club die hem begin december 2020 ontsloeg. Hij ging met zijn huidige club Feyenoord onderuit in Alkmaar (2-1). Een waardeloze eerste helft en twee benutte strafschoppen werden de Rotterdammers noodlottig. AZ bleef voor de achttiende keer op rij ongeslagen in verschillende competities en zit Feyenoord in de ranglijst op de hielen met een verschil van drie punten.

AZ was voor rust veel te sterk voor Feyenoord. Jorrit Hendrix, in de winterstop overgekomen van Spartak Moskou, had voor het eerst een basisplaats bij Feyenoord. Hij veroorzaakte in de 18de minuut een strafschop toen hij De Wit naar de grond trok. Karlsson benutte de penalty. De Zweed scoorde in de 30ste minuut opnieuw uit een strafschop, na een overtreding van Tyrell Malacia op Yukinari Sugawara.

De videoscheidsrechter zag dat Dani de Wit net buitenspel stond toen hij voor 3-0 leek te zorgen. Feyenoord vond in de 52ste minuut de aansluitingstreffer. Lutsharel Geertruida profiteerde van en slippertje van AZ-doelman Peter Vindahl Jensen. Feyenoord domineerde de tweede helft, maar kwam niet tot een gelijkmaker.

PSV heeft inmiddels een voorsprong van 4 punten op Feyenoord. Sparta blijft in punten gelijk met hekkensluiter PEC Zwolle. Aanvoerder Jens Toornstra ziet Feyenoord niet meer kampioen worden. “Dit was de laatste kans om nog voor de titel te gaan. Die hebben we niet gepakt.”

Gelderse derby

Vitesse heeft voor de tweede keer dit seizoen de Gelderse derby gewonnen van NEC. In de Gelredome werd het 4-1 dankzij drie doelpunten van verdedigers in de tweede helft. Er waren geen uitsupporters welkom vanwege supportersrellen tijdens het vorige treffen van de clubs.