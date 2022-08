Beeld Artur Krynicki

Een 5 voor Daley Blind

Als Blind en Tadic tot de slechtste spelers behoren, is het niet eenvoudig het elftal aan de praat te krijgen. Sparta-Ajax was een heel matig boek dat je toch moet uitlezen. Ik had ook iets anders kunnen gaan doen. Een goéd boek uitlezen, wandelen door het bos, zwemmen, de wijnkelder bijwerken met kelderbriefjes (‘deze wijn drinken tot 2035’). Nou ja, je snapt niet waarom, maar toch blijf je bij zo’n wedstrijd hangen. Blind die, zichtbaar ongeconcentreerd, de ene na de andere bal inlevert. Berghuis, je weet wat ik wil zeggen: allemachtig, Berghuis. Blind heeft veertien keer de bal ingeleverd (bron: Stats Perform). Vermoedelijk liep hij te piekeren over de parallel tussen spelersmarkt en huizenprijzen. Antony is zo’n penthouse van 70 vierkante meter dat 1,5 miljoen euro moet kosten. ‘Nu verkopen voordat de markt instort.’ En weer een bal over de zijlijn.