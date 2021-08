Spaanse media zien Memphis Depay als nieuwe Barçaleider: ‘Hij verzacht het verdriet om Messi’

Beeld AFP

‘Memphis had maar drie minuten nodig om de fans op te winden en het eerste doelpunten van het post-Messi-tijdperk te maken,’ zo zag Sport. Het medium gaf de Nederlander veruit het hoogste cijfer: een 9. ‘De Nederlander is bij Barcelona door de voordeur binnengekomen en klaar om het tweede project van Ronald Koeman te leiden. Hij scoorde direct met de eerste bal die hij aanraakte. Als hij de kans krijgt, probeert hij het en dat is iets wat Barça de afgelopen jaren gemist heeft. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor de vrije trappen en de corners en een daarvan zorgde er ook nog eens voor dat Martin Braithwaite kon scoren.’

Ook Mundo Deportivo is vol lof over de Nederlander: ‘Alweer zijn derde doelpunt van de voorbereiding. Hij liet voetbalintelligentie zien en Messi zou dat zeker hebben erkend. De Nederlander eindigde de wedstrijd met een goal en een assist, het beste van het beste deze avond. Het zou zeer opwindend zijn om Memphis naast Messi te zien spelen, maar helaas zal dat niet mogelijk zijn.’

‘Memphis verzacht het verdriet,’ kopte AS. ‘Memphis, Riqui Puig en Yusuf Demir vormen voor de verdrietige Barça-fans enige houvast voor de toekomst. De dag die begon in diepe rouw met de persconferentie van Lionel Messi eindigde met een sprankje hoop. Memphis zorgde ervoor dat er toch weer een glimlach verscheen.’ Teksten waar Marca zich bij aansloot: ‘Geen Messi, wel hoop.’