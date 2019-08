Spaanse kranten lyrisch over 16-jarige Ajaxspeler Ünüvar

Ter ere van de opening van Estadi Johan Cruijff, het tweede voetbalstadion van FC Barcelona, speelde Ajax onder 19 dinsdagavond een oefenwedstrijd tegen het hoogste jeugdelftal van de club. Na de wedstrijd, die Ajax met 0-2 won, ging het vooral over Naci Ünüvar.

Het 16-jarige talent van Ajax scoorde twee keer. Het Spaanse Sport schrijft over de jongeling dat Ajax weer een ‘nieuwe sterspeler in huis heeft’. Mundo Deportivo noemt Ünüvar ‘subliem’.

En de tweede:pic.twitter.com/J5vjtOWvS2 RojoCoko

Vorig seizoen maakte het grote publiek voor het eerst kennis met Ünüvar. Hij maakte toen op 15-jarige leeftijd zijn eerste doelpunt in de Youth League, de Champions League voor jeugdteams waar spelers tot 19 jaar aan mee mogen doen. Hij werd daarmee in één klap de jongste doelpuntenmaker ooit in de deze competitie.

Henk Spaan noemde het talent onlangs nog in zijn column. ‘Ik hoop dat Naci Ünüvar niet alleen een groei- maar ook een leeftijdsspurt doormaakt, zodat hij in maart of april kan debuteren in het eerste als hangend op links,’ schreef hij.

In mei tekende het talent een contract bij Ajax dat hem tot 2022 aan de landskampioen bindt. Hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali bevestigde toen tegenover Ajax TV dat buitenlandse clubs achter de geboren Zaandammer aanzaten. Die interesse zal na de wedstrijd van dinsdagavond alleen maar zijn toegenomen.