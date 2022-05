Spaan geeft punten aan Ajax: Tadic met afstand de beste en niet qua sterfscènes

Een seizoen lang punten uitdelen geeft een groot inzicht in de kwaliteiten van alle spelers. Henk Spaan maakt de balans op bij de landskampioen.

Een 9 voor Dusan Tadic: ik begin met de beste. Met afstand de beste en niet qua sterfscènes, hoewel Tadic ook daarin een hele grote is. Shakespeariaans is een woord dat zich opdringt. Afgezien daarvan maakte hij 13 doelpunten, gaf 18 assists en 9 voorassists. Hij was dus betrokken bij 40 doelpunten, bijna de helft van het totaal. De afgenomen snelheid is onmiskenbaar, maar toch was hij dit seizoen veel belangrijker dan zijn snellere vleugelgenoten Berghuis en Antony.

Andre Onana. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 3 voor Andre Onana, even voor het contrast. Hij was van geen enkele waarde dit seizoen, met een reddingpercentage van 44 procent; niet één keer hield hij de nul. Uitgekotst door kleedkamer en publiek blijft er van hem weinig meer over dan verbleekte foto’s. Onana helpt ons in het besef dat de tijd vliegt, in tegenstelling tot sommige keepers.

Kenneth Taylor. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 7 voor Kenneth Taylor: zijn doorbraak als eerste-elftalspeler vond plaats uit tegen NEC, toen hij een van de beste spelers op het veld was. Hij blinkt uit in zijn fysieke mogelijkheden en dadendrang. Ooit ging hij er weleens te hard in, maar beheersing komt met de jaren, zegt het oude Chinese spreekwoord. Hij wordt deze maand 20 jaar. Volgend jaar basis vermoedelijk.

Noussair Mazraoui. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 8 voor Noussair Mazraoui: verreweg de elegantste voetballer van Ajax’ eerste. Ogenschijnlijk vaak geblesseerd, toch haalde hij 23 optredens in de eredivisie, 8 meer dan het vorig seizoen. Als we iets op Nous hebben aan te merken, dan is het een pijngrens die lager is dan een platliggende reep karton. Verder uitsluitend lof voor een rechtsback met 5 doelpunten en 2 assists. Bayern mag zijn handen dichtknijpen met deze mooie speler.

Lisandro Martínez. Beeld Maurice van Steen/ ANP

Een 8+ voor Lisandro Martínez: de Argentijn speelde één wedstrijd meer dan Mazraoui. Hij won 80 luchtduels en had een passnauwkeurigheid van 89 procent. Er was er maar één beter: Timber met 92 procent. Dat Martínez ‘op lijstjes staat’, is niet verbazingwekkend. Zijn marktwaarde blijft maar stijgen, tot 32 miljoen euro nu. Martínez is een teamspeler van jewelste, een ‘strijder’ die je drie keer voorbij moet. Dat hij laatst even wilde knokken op de training, zegt alles.

Jurriën Timber. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 9 voor Jurriën Timber: Ajax’ grootste belofte, hoewel een vierde plaats in de strijd om gewonnen luchtduels voor een centrale verdediger – van wie wordt gezegd dat de Premier League zijn volgende werkplek is – laag moet worden genoemd. Het zijn er evenveel als Mazraoui. Dit alles neemt niet weg dat we zelden een verdediger zagen die onder druk zo kalm bleef en zich desnoods dribbelend uit precaire situaties wist te redden.

Ryan Gravenberch. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 7+ voor Ryan Gravenberch: 2 doelpunten, 5 assists. Het vorig seizoen 3 doelpunten, 5 assists. Daarbij kwamen dit jaar 11 voorassists, de meeste van al zijn teamgenoten. Er is dus wel sprake van een in de cijfers verborgen vooruitgang. Toch valt te betwijfelen of het verstandig is dat hij naar München wil. Goretzka, Kimmich, Musiala, Sabitzer en eventueel Tolisso worden zijn concurrenten. Hoeveel speeltijd blijft er over?

Daley Blind. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 8 voor Daley Blind: het vorige seizoen won Blind bijna twee luchtduels per wedstrijd, dit jaar 1,3. Het kan zijn dat zijn positie structureel veranderd is van centrale verdediger naar linksback, maar een vooruitgang is het niet. Aanvallend heeft hij baat bij het systeem van Ten Hag, verdedigend kan het een hel zijn. Hoe vaak hebben we hem niet achter een snelle aanvaller zien aanhollen? Mocht Martínez worden verkocht, dan kan Blind beter terug naar het centrum.

Steven Berghuis (m). Beeld Olaf Kraak/ANP

Een 7 voor Steven Berghuis: hij heeft de pech aan het eind van het seizoen, dat ons nu het best voor de geest staat, in een vormcrisis te zijn beland zo diep als de Grand Canyon. Aanvankelijk ging hij van rechtsbuiten naar nummer tien, met succes. Waarschijnlijk oogstte hij daar zijn beste cijfers, met 8 goals en 8 assists. Antony raakte geblesseerd, Berghuis raakte psychisch gewond door die rechtsbuitenplek, waar hij niet meer kon aarden.

Sébastien Haller. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 8 voor Sébastien Haller: mensen klagen over Haller, een speler die betrokken was bij 30 doelpunten in de eredivisie – goals, assists en voorassists. Nu een cijfer dat de lezer zal verrassen: Haller won rond de 100 kopduels, verreweg de meeste van het hele team. Het zijn dit soort dingen waarnaar buitenlandse clubs ook kijken. De gemiddelde tribuneklant ziet ze niet, anders reageerden ze wel met meer empathie op deze intelligente voetballer.

Nico Tagliafico. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 6,5 voor Nico Tagliafico: de populairste speler in de Arena – populairder bij het publiek dan bij zijn trainer. Dat de massa soms zijn naam brult, probeert Daley Blind zich niet persoonlijk aan te trekken. Soms lukt dat zichtbaar niet. Nico, die zijn debuut voor Argentinië maakte onder Jorge Sampaoli, heeft inmiddels al 39 interlands gespeeld. Zijn cijfers bij Ajax zijn weleens beter geweest. Toch verschafte zijn aanwezigheid vaak een veilig gevoel.

Antony Matheus Dos Santos. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 8 voor Antony: dé scène van het seizoen was de zet die Tadic aan Antony gaf tegen Feyenoord om extra tijd te rekken. ‘Ga liggen, joh, en doe of je dood bent.’ In de perskamer verscheen hij op krukken. Drie dagen later speelde hij een interland. Rotterdammers konden er niet om lachen. Antony tackelde twee keer zo veel als Schuurs, in praktisch evenveel wedstrijden. Enorm toegenomen arbeidsethos.

Remko Pasveer. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 7,5 voor Remko Pasveer: voorzien van minder talent dan Onana, maar veel beter op doel dit seizoen. Tegen Benfica uit maakte hij twee fouten: twee goals tegen. Later bleek dat hij in de warming-up zijn vinger had gebroken. In de competitie kreeg hij nauwelijks doelpunten tegen. Pas toen Onana hem kwam vervangen, begon het tegendoelpunten te regenen. Pasveer heeft alles om een cultfiguur te worden, voor zover hij het al niet is.

Perr Schuurs (m). Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 6 voor Perr Schuurs: tegenover de 88 gewonnen kopduels van Edson Álvarez staan er 25 van Schuurs, de centrale verdediger. Martínez: 80. Tegenstanders weten inmiddels dat je tegen Schuurs één tegen één moet komen te staan. Zijn wendbaarheid, althans het gebrek eraan, maken van de verdediger geen ‘zekerheidje’. Toch is het een voetballer die op een iets lager niveau een lange loopbaan in de eredivisie tegemoet kan zien.

Edson Álvarez. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 8+ voor Edson Álvarez: de dagen dat ze Álvarez uitlachten om zijn gebogen gestalte en verre van atletische manier van lopen, liggen achter ons. Kom niet aan een medespeler, dan stormen Martínez, Tagliafico en Álvarez op de dader af met de zichtbare intentie het recht in eigen hand te nemen. Met zo’n burgerwacht in de buurt kan iedereen veilig over straat. Het is jammer dat hij nog niet de hoeveelheid kopdoelpunten maakt die hij in zich heeft.

Davy Klaassen. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 7+ voor Davy Klaassen: een trainer kan Klaassen wel op de bank zetten, maar het moment dat de trainer tot de slotsom komt dat hij Davy toch nodig heeft, ligt altijd dichtbij. De speler beloont hem met het maken van doelpunten. Klaassen is een echte nummer tien. Eentje die zich box-to-box de longen uit het lijft rent, nooit te beroerd is voor een tackle of een duw en kijk, daar is hij alweer aan de andere kant van het veld om te scoren.

Brian Brobbey. Beeld Maurice van Steen/ANP

Een 7 voor Brian Brobbey: teruggekomen uit de Bundesliga – geenszins op hangende pootjes, want voor hangende pootjes is Brian te gespierd – maakte hij belangrijke doelpunten. Als we één speler niet graag zien vertrekken, is het Brobbey. Op de een of andere manier belichaamt hij de toekomst van zijn club. Zet hem rechtsbuiten, zet hem in de spits of erachter, het maakt hem niet uit. Er komt een moment dat hij voor het doel verschijnt. Raak.

Ajaxcoach Erik ten Hag. Beeld Olaf Kraak/ANP

Een 9 voor Erik ten Hag: tegen het einde van het seizoen bracht hij Brobbey, Taylor, Kudus en, opvallend genoeg, Youri Regeer. Tactisch is hij een stap verder dan iedereen, inclusief Slot van Feyenoord. Bouwer van twee succesvolle Ajax-elftallen, met het derde in de steigers. We wensen hem veel succes in Manchester en wat mij betreft mag hij terugkomen als het daar te hard blijkt te regenen (bedoeld als metafoor).

Disclaimer: de cijfers zijn, behalve de doelpunten en de assists, in verband met de deadline van de kampioensbijlage gebaseerd op gegevens die ik vóór de wedstrijd tegen PEC heb gekregen van Opta. Er kunnen dus kleine verschillen optreden.