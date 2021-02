Podcast Branie

Solliciteerde Oussama Idrissi tegen Sparta naar een basisplaats?

De ene na de andere grote, spannende wedstrijd dient zich aan en (afkloppen!) Ajax blijft ze maar winnen. In Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, gaat het natuurlijk over Ajax - Sparta (4-2), de heerlijke goals en het geweldige spel van Dusan Tadic, maar toch vooral ook over de return tegen Lille van donderdag aanstaande.