Snowboarders uit ‘landje zonder bergen’ hebben wereldtop in het vizier

Niek van der Velden tijdens de finale op het onderdeel big air. Beeld ANP

“Ik dacht dat de medaille binnen handbereik was, dus ik zette alles op alles om ‘m binnen te slepen,” zei de 21-jarige snowboarder. “Het is lang geleden dat ik zoveel adrenaline door mijn lichaam voelde gieren. Dit was echt bizar. Het kwam er net niet uit zoals ik wilde. Dat is jammer, maar ik ben zo tevreden met hoe het is gegaan vandaag.”

Eerder op dinsdag eindigde Melissa Peperkamp in de finale bij de vrouwen op big air, waarbij de snowboarders een steile schans afgaan en vervolgens bij hun sprong omhoog punten kunnen verdienen door ‘tricks’ te doen, eveneens als zesde. Van der Velden: “Noorwegen, Canada, de Verenigde Staten en Japan zijn echt al jaren de grote snowboardlanden. Dat wij als klein landje zonder bergen meedoen, vind ik zo vet.”

Hij hoopt het gat de komende jaren verder te kunnen dichten. “Ik zie mezelf wel als een bescheiden iemand en focus me op de dingen die ik moet doen. Dit is een bevestiging dat ik het in me heb. Ik moet de puntjes op de i zetten, dan hoor ik bij de wereldtop.”

In zijn laatste run wilde Van der Velden een poging ondernemen van alles of niets. Dat was nodig om op het podium te kunnen eindigen. “Ik ging nu drie keer over de kop en ik wilde eigenlijk vier keer gaan. Ik gleed boven net een beetje uit, waardoor ik wat focus verloor. Daardoor kon ik niet vier keer over de kop. Was dat wel gelukt, dan had ik hoog in de 90 punten gezeten. Ik denk 95 of 96 punten. Ik had deze ‘trick’ nog niet eerder gedaan, het was compleet nieuw.”