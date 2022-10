Snelste debuut ooit voor ‘medisch wonder’ Almaz Ayana

Almaz Ayana heeft bij haar debuut op de marathon het parcoursrecord in Amsterdam verbeterd. De 30-jarige Ethiopische kwam in het Olympisch Stadion over de finish in 2.17.21. Beeld ANP

Coach en begeleider Getaneh Tessema begeeft zich al decennia in de atletiek. Hij schakelt doorgaans moeiteloos tussen Nederlands, Engels en Ethiopisch. Toch valt hij nu even stil op het middenterrein van het Olympisch Stadion. Op een paar meter afstand staat Almaz Ayana de pers te woord. “Ik was bij de operatie”, zegt ­Tessema. “Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Wonderen gebeuren soms en vandaag was zo’n dag.”

Dat de 30-jarige Ayana een groot talent voor de lange afstanden bezat, wist iedereen. Toch zorgde haar winst in de vrouwenrace bij de TCS Amsterdam Marathon voor groot ontzag. Met 2.17.20 verbeterde ze niet alleen het parcoursrecord, het is meteen ook de zevende tijd ooit gelopen bij de vrouwen én het snelste debuut aller tijden. En dat nadat door ernstige slijtage in haar knieën werd gevreesd voor haar carrière.

Kraakbeen ingebracht

In 2016 leek de toekomst nog zo mooi. Ayana werd in Rio de Janeiro olympisch kampioen op de 10.000 meter in een wereldrecord dat lang standhield en pas sneuvelde door toedoen van Sifan Hassan bij haar verbetering vorig jaar bij de FBK Games in Hengelo. In 2017 volgde nog een wereldtitel, maar in dat najaar begonnen de zorgen. Ze bleek na de vele belastende trainingsjaren twee kapotte knieën te hebben.

Haar Nederlandse management, Global Sports Communications, waar ook Tessema voor werkt, gaf de hoop niet op. Uiteindelijk werd in het Zwitserse Bern met Roland Biedert een dokter gevonden die de oplossing wist voor de gecompliceerde klachten. “Tijdens de operatie is kraakbeen ingebracht van een Amerikaanse donor,” haalt sportmanager Jos Hermens op. “Dat is succesvol ingegroeid. Die dokter heeft prachtig werk geleverd.”

Herpakken

Stapje voor stapje leerde Ayana weer wandelen in 2018. Veel later begon het herpakken van het hardlopen, met het prille begin van vijf minuten op de loopband. De gelovige Ayana bleef bidden, in de hoop dat ze zou terugkeren. Tijdens de pandemie ging een andere wens in vervulling. Ze kreeg een zoon, Surafel. Daarna begon ze met het maken van nieuwe plannen. De in Addis Abeba door haar man getrainde Ayana wilde voortaan voor haar kansen op de marathon gaan.

Na haar debuut op de 42 kilometer en 195 meter stelt Ayana haar omstanders op het grasveld gerust. Haar knieën hebben het gehouden, vier jaar na de operatie. In haar voorbereiding kwamen wel andere pijntjes naar boven, maar op haar knieën kan ze weer rekenen. “Ze is een medisch wonder”, zegt Hermens. En Tessema: “Dit is onbegrijpelijk. Maar ook typisch voor Almaz, ze heeft een heel sterke wil.”

Mooie jaren

Iets verderop wordt Tsegaye Getachew, de winnaar bij de mannen in 2.04.49 gehuldigd, maar het zijn vandaag de vrouwen die de show stelen. Met Ayana, Genzebe Dibaba en Tsehay Gemechu bestaat het gehele podium uit debutanten. In december doet Letesenbet Gidey in Valencia een wereldrecordpoging, terwijl ook Sifan Hassan de komende jaren ambities heeft op de marathon. De prestaties van Ayana en Dibaba nu op de marathon, net als haar van de baan afkomstig, moet haar vertrouwen geven. “Het worden mooie jaren,” zegt Hermens dan ook. “Vandaag is het vrouwendag.”

Bij de persconferentie fungeert Tessema vervolgens als tolk. Nadat hij de vraag heeft vertaald, begint de verlegen Ayana aan een voor haar doen lang relaas. Ze vertelt over alle obstakels die ze heeft moeten overwinnen. “Dit is meer dan blijheid. Vandaag is heel speciaal. Het waren de zwaarste vijf jaren van mijn leven.”