Sneijder zet punt achter loopbaan

Wesley Sneijder Beeld Getty Images

De 35-jarige Sneijder was in stadion Galgenwaard omdat hij besloten heeft om daar een skybox te huren. Terloops meldde de middenvelder dat zijn loopbaan erop zit. “Mijn gevoel voor de stad is groot. Nu ik ben gestopt met voetballen, wil ik een mooie plek hebben om mijn herinneringen te delen”, zei hij. Sneijder is van plan veel van zijn gewonnen prijzen in de skybox uit te stallen.

Hij vertrok in januari 2018 naar Al Gharafa. Hij liet met 16 goals in 27 wedstrijden zien nog altijd goed te kunnen voetballen, maar zag in Qatar ook zijn huwelijk met Yolanthe stranden. Zijn laatste wedstrijd voor Al Gharafa speelde Sneijder op 6 december 2018, een 1-3 nederlaag tegen Al Ahli.

Begin dit jaar keerde Sneijder met een spierblessure terug in Qatar, waarna hij de motivatie kwijt was om nog door te gaan. Zijn contract bij Al Gharafa liep op 30 juni af.

De Grote Vier

Sneijder is nog steeds recordinternational met 134 interlands en 31 doelpunten. Hij beleefde in het seizoen 2009/2010 een droomseizoen met Internazionale, waarmee hij de Champions League, wereldbeker en landstitel won. In hetzelfde jaar reikte hij met het Nederlands elftal tot de WK-finale. Sneijder werd na die mondiale eindronde als de op een na beste speler verkozen, achter spits Diego Forlan van Uruguay.

Sneijder startte zijn loopbaan bij Ajax en speelde later voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en OGC Nice. Hij speelde het afgelopen seizoen voor Al-Gharafa uit Qatar. Sneijder was actief op drie WK’s en drie EK’s. In Brazilië eindigde hij met Oranje vijf jaar geleden als derde op het WK.

Sneijder was de laatste speler van de zogenoemde ‘Grote Vier’, die als voetballer met pensioen gaat. Rafael van der Vaart was de eerste, Robin van Persie en Arjen Robben volgden deze zomer. Het nieuws van Sneijder kwam maandag naar buiten op de verjaardag van Klaas-Jan Huntelaar, de spits van Ajax die 36 jaar is geworden.