Sneijder stopt na 133 interlands bij Oranje

"Toen ik naar Qatar vertrok, wist ik natuurlijk dat dat invloed zou kunnen hebben op mijn carrière als international'', zegt Sneijder. "Bovendien begrijp ik dat Koeman een nieuw begin wil maken met andere, jongere spelers. We hebben hierover heel open gesproken en dat was een zeer plezierig gesprek. Ik respecteer zijn keuze."



Ronald Koeman

Sneijder verhuisde begin januari van de Franse club OGC Nice naar Al Gharafa in Qatar. Daarmee diende het einde van zijn imposante interlandloopbaan zich al aan. Koeman, de opvolger van Dick Advocaat, ziet geen toekomst meer in Sneijder nu die niet meer op topniveau speelt.



"Wesley is een van de beste Nederlandse voetballers van de afgelopen jaren. Een geweldige speler met een geweldige uitstraling'', aldus de bondscoach. "Maar ik wil doorselecteren, bouwen aan een nieuw Oranje en moet dus keuzes maken."



Sneijder debuteerde op 30 april 2003 als invaller in de oefeninterland tegen Portugal (1-1). De toen negentienjarige Utrechter was op dat moment net doorgebroken bij Ajax. Al in zijn derde interland greep Sneijder de hoofdrol. Hij leidde Oranje met een wervelend optreden in de play-offs voor het EK langs Schotland (6-0). Na het EK 2004 veroverde de nummer 10 een vaste basisplaats.



Recordhouder

Sneijder loste vorig jaar zomer Edwin van der Sar af als recordinternational. De vriendschappelijke ontmoeting met Roemenië, op 14 november in Boekarest (0-3), gaat de boeken in als zijn laatste interland.



De oud-speler van Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray en Nice wil na zijn actieve carrière de trainerscursus gaan volgen. De KNVB denkt na over een passend afscheid voor Sneijder, die vooral excelleerde op het WK 2010. Hij maakte in Zuid-Afrika vijf doelpunten en leidde Oranje naar de finale, waarin Spanje in de verlenging zegevierde (0-1). Vier jaar later pakte Sneijder met het Nederlands elftal brons op het WK in Brazilië.