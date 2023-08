Sneijder en F-Side lossen conflict op, terugkeer bij Ajax steeds aannemelijker

Wesley Sneijder: 'Ik heb met de F-Side gesproken. Over mij. Over wat ik in het verleden heb gedaan wat niet handig was. Daarvoor heb ik mijn excuses gemaakt!' Beeld ANP

In juli werd duidelijk dat Sneijder (39) met Ajax in gesprek was over een rol in de technische staf van de nieuwe coach Steijn. De F-Side reageerde furieus. ‘Als Sneijder komt, is het oorlog,’ schreef de harde kern op 17 juli in een statement. ‘We zullen direct duidelijk zijn: deze dwaas is absoluut NIET welkom bij onze club.’

Sneijder en de F-Side lagen met elkaar overhoop naar aanleiding van een oud filmpje waarin de oud-voetballer de spot dreef met Amsterdam. Terwijl hij de hoofdstad in zijn auto binnenreed, zong hij provocerend het Utrechtse lied Als ik boven op de Dom sta.

Sneijder maakt excuses

Woensdag is het conflict opgelost. ‘Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Wesley Sneijder en de F-Side,’ schrijft de supportersvereniging op Facebook. ‘Tijdens dit gesprek heeft Wesley aangegeven dat hij in het verleden dingen heeft gedaan die niet handig waren. Hij heeft daarvoor zijn excuses gemaakt.’

Sneijder bezigt soortgelijke bewoordingen in een Instagram Story. ‘Ik heb met de F-Side gesproken. Over mij. Over wat ik in het verleden heb gedaan wat niet handig was. Daarvoor heb ik mijn excuses gemaakt!’

De F-side zegt ‘frustratie te hebben geuit’, maar het tegelijkertijd enorm te waarderen dat een Ajaxicoon als Sneijder de moeite heeft genomen in contact te komen. ‘Voor ons is de kou uit de lucht. Alles wat er is gebeurd sluiten we hiermee af. Welkom thuis, Wesley.’

Ajaxgehalte opkrikken

Door vrede te sluiten met de F-Side lijkt Sneijder voor te sorteren op een terugkeer bij Ajax. Eerder werd duidelijk dat het de wens van Steijn was om het Ajaxgehalte in zijn staf op te krikken.

Nu beschikt de Hagenaar met Hedwiges Maduro over één assistent-trainer met een Ajaxverleden. Saïd Bakkati is de andere assistent van Steijn. Eerder keerde ook Urby Emanuelson terug bij de club. Hij ging aan de slag als assistent bij Jong Ajax.

Het nieuwe seizoen begint voor Ajax op zaterdag 12 augustus. Dan is Heracles Almelo om 20.00 uur de tegenstander in de Johan Cruijff Arena.