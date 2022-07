Smaakmaker beloftes Naçi Ünüvar (19) verlengt contract bij Ajax

Naçi Ünüvar. Beeld ANP

Ünüvar geldt al jaren als groot talent bij Ajax. De kleine spelmaker beleefde 2,5 jaar geleden een droomdebuut in het bekertoernooi, toen hij inviel, een penalty versierde en die vervolgens zelf verzilverde. Tot een entree in de eredivisie kwam het nadien nog niet.

Na een moeizaam jaar bij de beloften, was Ünüvar afgelopen seizoen de absolute smaakmaker bij Jong Ajax. In de eerste divisie was hij goed voor 16 goals en 12 assists. Daarmee zette de in 2011 in de jeugdopleiding van Ajax begonnen Zaandammer het clubrecord op zijn naam.

Voor komend seizoen heeft Ünüvar zijn zinnen gezet op speeltijd in de hoofdmacht. Daarvoor keerde hij fitter dan ooit terug van vakantie, de technicus vorige maand. “Ik ben superfit. Ik kan me nu bewijzen in het eerste. Ik wil doorpakken. De kansen die ik krijg, moet ik met beide handen aangrijpen. Dat kan niet als je niet topfit bent.”

Ünüvar namens Jong Ajax in actie tegen De Graafschap. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Ünüvar maakte deel uit de van de selectie waarmee Ajax vorige week een trainingskamp in De Lutte belegde en krijgt deze maand, waarin de landskampioen nog neerstrijkt in Oostenrijk, de kans om definitief promotie af te dwingen. Als één van de weinige beloften, trainde hij vorig seizoen niet met het eerste elftal mee.

“Het gaat gewoon knagen als je andere jongens wel kansen ziet krijgen. Aan de andere kant: ik kwam op mijn zestiende al bij Jong Ajax. Ik ben twee weken geleden 19 geworden. Ik hoef nog geen haast te hebben. Het is normaal. Het hoor erbij. En mentaal ben ik er sterker door geworden. Of dit mijn seizoen wordt? Daar ga ik vol voor,” zei Ünüvar daarover.