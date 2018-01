Slotdag transfermarkt: wie kwamen en gingen er bij Ajax?

En dan zijn er nog twee laatkomers, die wél al vast zijn gelegd.



Overmars had Hassane Bandé het liefst al deze winter naar Amsterdam gehaald, maar zijn oude club KV Mechelen laat hem nog niet gaan. Hij is in de Belgische competitie volgens zijn club 'nodig in de strijd om het lijfsbehoud'. De 19-jarige aanvaller zelf wil ook nog even blijven.



Ook Perr Schuurs heeft z'n naam al onder een contract bij de Amsterdammers gezet. De 18-jarige aanvoerder van Fortuna Sittard blijft echter tot het einde van het seizoen bij zijn oude cluppie. Hij heeft bij Ajax een contract getekend van 4,5 jaar.



En Zakaria Labyad? Overmars hengelde vergeefs naar de aanvaller van FC Utrecht, maar dat lijkt niet te zijn gelukt. Door dit weekend op camera het Ajaxshirt van Hakim Ziyech aan te trekken, liet Labyad nogmaals weten wel open te staan voor een transfer. "De transfermarkt is nog 72 uur open," zei hij zelfs in een interview.



Om middernacht sluit het transferwindow.