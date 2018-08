Slordige Tadic kan de pret niet bederven voor Ajax

Trainer Erik ten Hag koos er dinsdagavond voor om Max Wöber linksback te zetten als vervanger van de geschorste Nicolás Tagliafico. Die keuze pakte voortreffelijk uit. Ajax heeft aangevallen en nauwelijks een kans weggegeven. De club gaat na vier jaar weer de Champions League in.



Waarom de keuze voor Wöber?

Ten Hag wilde kennelijk zo min mogelijk wijzigen aan het elftal dat vorige week in de Johan Cruijff Arena met 3-1 won van Kiev. Door Wöber op te stellen kon hij de tien anderen laten staan, en allemaal op dezelfde positie.



Wat was het risico?

Wöber heeft vaker met het bijltje gehakt, want ook in de nationale ploeg van Oostenrijk speelt hij vaak linksback, maar hij is veel meer een centrale verdediger dan een vleugelverdediger.



Op zijn eigen positie heeft de aankoop van 7,5 miljoen euro (Rapid Wien) echter na een jaar nog geen basisplaats. Het duel met Kiev was dus wel een soort examen voor de 20-jarige Wöber.



En, geslaagd?

Zeker. Hij begon een tikkeltje nerveus, maar hij speelde zich daarna vrij snel in de wedstrijd. Hij beet zich vast in zijn tegenstander, Viktor Tsygankov, een leeftijdgenoot en een van de betere voetballers van Kiev.



Wöber deed soepel mee in het positiespel en schakelde zichzelf nadrukkelijk in als aanvallende pion. Het was jammer dat Dusan Tadic op zijn flank niet zijn dag had.



Want?

De Serviër was slordig. Miste voor rust een penalty en een behoorlijke schietkans. Ajax ging gedecideerd op zoek naar een doelpunt om het slechts voor de helft gevulde Olimpiejsky Stadion stil te krijgen, maar dat lukte niet. Ondanks een regen aan kansen ook in de tweede helft.



Maar dat kon de pret niet bederven: Ajax gaat na vier jaar weer de Champions League in.



