Slordig Oranje boekt minimale zege in Letland, WK stap dichterbij

Memphis Depay. Beeld ANP

Een krappe 0-1 op een sfeerloos hobbelveld. In veel opzichten was het typisch een interland tegen een voormalig Sovjetland, bepaald geen wedstrijd voor de eeuwigheid, bovenal een verplicht nummertje. Maar de overwinning bracht de Oranje wel steeds wat dichter bij het hoofddoel: kwalificatie voor het WK in Qatar.

Davy Klaassen

Wederom was Davy Klaassen van beslissende waarde voor de ploeg van Louis van Gaal, de Ajacied die onder Frank de Boer slechts een bijrol had, en die in Amsterdam momenteel niet verzekerd is van een basisplaats. Wéér maakte ‘mister 1-0’ de belangrijke openingsgoal, net als vorige maand tegen Noorwegen en Turkije, deze keer dankzij een knappe volley uit een corner van Memphis.

Daarmee is meteen één van de zeldzame hoogtepunten benoemd. Het Nederlands elftal moest zich negentig minuten lang zien op te laden in zo ongeveer de minst intimiderende entourage denkbaar. Het Daugavastadion had niet alleen het aangezicht van een bijveld, ook het schaarse publiek keek totaal apathisch naar de wedstrijd, waardoor je stilaan het gevoel bekroop dat je naar een voorbereidingspotje zat te kijken.

Haast onvermijdelijk leidde dat ook tot concentratieverlies bij Oranje. Kort na de openingstreffer leidde aanvoerder Virgil van Dijk een grote kans in voor Roberts Uldrikis, vijf minuten later stond de Cambuurspits opnieuw voor Justin Bijlow. Met klassiek kunst- en vliegwerk werd de bal uit de doelmond gewerkt.

Muur

Toch begon Oranje zeker niet slecht aan het duel. De Letten trokken vanaf de eerste minuut een soort muur op voor het eigen doel, maar binnen amper vier minuten had Oranje al twee flinke kansen uitgespeeld. Klaassen en Memphis misten, maar na negentien minuten scoorde de eerste alsnog. Met gebalde vuist rende Klaassen naar de ongeveer vijfhonderd Oranje-fans in de hoek van het stadionnetje.

Die goal had wat comfort moeten bieden aan het Nederlands elftal, maar het spel werd er bepaald niet beter op. Op het beroerde veld ontbrak lang de nauwkeurigheid om tot uitgespeelde kansen te komen, al waren Berghuis en Cody Gakpo voor rust allebei dichtbij een goal.

In de tweede helft werd het spel almaar moeizamer. Nederland bleef verbeten zoeken naar openingen, spelend met vaak een zee van ruimte in de rug. De Letten kwamen slechts af en toe tot een uitbraak, voor het publiek aanleiding om even wakker te schrikken uit zijn vreugdeloze halfslaap, maar tot grote kansen leidde het niet echt. Alleen Andrejs Ciganiks kwam gevaarlijk door over de linkerkant, verder bleef het bij wat dode spelmomenten.

Noa Lang

Aan de overkant miste Gakpo een goede kopkans. Invaller en debutant Noa Lang bracht wat branie in de ploeg, leidend tot een grote kans voor Memphis, die de bal van dichtbij naast het doel harkte. Met pinchhitter Wout Weghorst kreeg Oranje nog wat energie en agressie in de slotfase, leidend tot kansen voor Lang en Ryan Gravenberch, maar boven alles sleepte de wedstrijd zich naar het einde.

De krappe uitslag deed wellicht anders vermoeden, maar spannend was het ook in de slotminuten nauwelijks in Riga. Het Oranjepubliek klapte dankbaar na de winst, tevreden ook met het resultaat in Istanboel bij Turkije-Noorwegen, maar wat overbleef was toch vooral het gevoel van een tussendoortje.