Slordig Ajax wint thuis van FC Twente

Ajax had in de slotfase zelfs een strafschop nodig om de nummer voorlaatste van de ranglijst te verslaan.



Bij Ajax hebben ze wel eens kritiek hoe koploper PSV zijn duels wint. Maar de club uit Amsterdam liet zelf ook alleen in de openingsfase zien hoe je tegenstanders van het kaliber FC Twente moet bestrijden.



Hoog tempo

De thuisploeg viel toen aan in een hoog tempo en had binnen tien minuten al met 3-0 kunnen voorstaan. Donny van de Beek stelde al na drie minuten Justin Kluivert in staat te scoren (1-0). De middenvelder had even later zelf de hoek voor het uitkiezen maar schoot gehaast over. De volgende doelpoging van Van de Beek werd knap gekeerd door doelman Joël Drommel.



Het was zeker niet zo dat FC Twente zich al voor het eerste fluitsignaal gewonnen gaf. Bij de club uit Enschede zijn ze al wel een tijdje met het hoofd bij komende zondag als hekkensluiter Sparta op bezoek komt.



De licht geblesseerde Oussama Assaidi had misschien wel kunnen spelen maar bleef aan de kant, net als de grieperige Fredrik Jensen en gekwetste Stefan Thesker en Mounir El Hamdaoui. De geschorste trainer Gertjan Verbeek en verdediger Christian Cuevas moesten vanaf de tribune toekijken.



Gehavend

Hoe gehavend FC Twente ook was, de nummer voorlaatst van de ranglijst bleef na de openingsfase vrij eenvoudig overeind en kreeg ook kansen op de gelijkmaker. Na ruim een uur besloot Ajax-trainer Erik ten Hag in te grijpen.



Hij bracht de rechtsback Rasmus Kristensen en dirigeerde Frenkie de Jong naar het middenveld en Hakim Zyech richting de positie rechts voorin.



Joël Veltman verhuisde naar het centrum van de defensie. Uitgerekend hij verloor een duel van Tom Boere, waardoor Adnane Tighadouini gelijk kon maken. Nauwelijks vijf minuten later benutte Lasse Schöne alweer een strafschop voor Ajax na een lichte overtreding op Hakim Ziyech.