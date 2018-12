Slordig Ajax wint in Zwolle toch met ruime cijfers

Ajax bleef niet ongeschonden in de hoofdstad van Overijssel. De bezoekers zagen zowel Donny van de Beek als doelman André Onana in de eerste helft geblesseerd uitvallen.



Ook onduidelijk is of Kasper Dolberg woensdag tegen Bayern München om de groepswinst van de Champions League kan strijden. De Deen ontbrak in Zwolle omdat hij vrijdag op de training last van een knie kreeg. Hakim Ziyech, pas net hersteld, bleef het hele duel op de bank.



Rood?

PEC Zwolle vocht voor wat het waard was op het eigen kunstgras. De thuisploeg schuwde de duels niet, maar toch was het Matthijs de Ligt die na vijf minuten de eerste gele kaart van de wedstrijd kreeg. De aanvoerder van Ajax vloerde Kingsley Ehizibue voordat hij gevaarlijk kon worden. Rood, smeekten de spelers van PEC Zwolle. Scheidsrechter Jochem Kamphuis vond een gele prent voldoende.



Klaas-Jan Huntelaar bracht Ajax in de 22e minuut met een intikkertje op voorsprong, na goed voorbereidend werk van David Neres en Dusan Tadic. De 2-0 van Frenkie de Jong tien minuten later was er één om in te lijsten. PEC Zwolle maakte de wedstrijd vlak voor rust weer spannend even nadat Onana was uitgevallen.



Lengte tekort

Zian Flemming won een luchtduel van De Ligt en tweede doelman Kostas Lamprou kon niet camoufleren dat hij voor sommige spelsituaties lengte tekort komt. Uiteindelijk was het de ongelukkige Lasse Schöne die de bal in eigen doel werkte.



De Jong en ook Neres waren in de tweede helft dichtbij de 3-1. Maar Thomas Lam had ook zo maar gelijk kunnen maken. De verdediger wist zijn ploeg net niet te belonen voor de vele arbeid die verricht werd.



PEC Zwolle verloor het uitzicht op een stunt toen Tadic na een hoekschop de voet van Schöne vond (3-1). De routinier behoedde zijn ploeg voor een spannende slotfase. Tadic bepaalde in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd de eindstand op 4-1.



Lees ook 'het rapport': Ajax maakt het zich onnodig moeilijk in Zwolle