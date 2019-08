Sleutelrol voor Donny van de Beek

Hakim Ziyech en David Neres hebben hun contract bij Ajax verlengd. En als het aan de supporters van Ajax ligt volgt Donny van de Beek snel het voorbeeld van die twee. De aanvallende middenvelder, die zaterdagavond weer eens een cruciale rol vervulde, werd massaal toegezongen.

Van de Beek staat toch op het verlanglijstje van Real Madrid?

Klopt. Maar de transfer die in een stroomversnelling leek te komen, is on hold gezet. Of van afstel uitstel komt, is gissen. Het beleid van de Spaanse topclub is onnavolgbaar.

Hoe frustrerend is dat voor Van de Beek?

Heel frustrerend. Zoals Juventus voor de Matthijs de Ligt een prachtige stap is, en Frenkie de Jong zijn droom najaagt bij Barcelona, is Real Madrid een club waar je als jonge Nederlandse voetballer nauwelijks nee tegen kunt zeggen. Het is knap dat Van de Beek zich niet laat afleiden door de knagende onzekerheid. Hoewel hij in de uitwedstrijd tegen Paok dinsdag wat minder uit de verf kwam.

Maar voor Emmen thuis kon hij zich opladen?

Hij was uitblinker aan de kant van Ajax; aanjager van het aanvalsspel. Net als tegen PSV (assist) en Vitesse (doelpunt en assist) was Van de Beek tegen Emmen belangrijk. Hij maakte voor rust de 1-0, na fraai voorbereidend werk van Hakim Ziyech en Dusan Tadic. En na rust hield hij het overzicht in het strafschopgebied: Ziyech stond er beter voor dan hij (2-0).

Dusan Tadic zal ook blij zijn als Van de Beek blijft.

Ja, die twee hebben een klik in het veld. Tadic kreeg tegen Emmen in de spits de voorkeur boven Kasper Dolberg. Zoals Joël Veltman voor deze wedstrijd in het hart van de verdediging de plek overnam van Perr Schuurs en Noussair Mazraoui weer als rechtsback aan de aftrap verscheen. Trainer Erik ten Hag: “We zitten nog in een voorbereidingsfase met het elftal. We willen wat dingen uitproberen.” Wordt dinsdagavond vervolgd in de Johan Cruijff Arena tegen Paok.

