Slechte competitiestart voor AFC en amateurs van Ajax

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

AFC is slecht aan het seizoen van de tweede divisie begonnen. De ploeg van coach Uli Landvreugd ging thuis met 4-1 onderuit tegen Katwijk. Bij rust stonden het al 2-0. Spits Raily Ignacio bracht AFC na tien minuten in de tweede helft met 2-1 terug in de wedstrijd. Beide ploegen kregen daarna kansen, maar AFC wist niet meer te scoren. Katwijk deed dat nog wel twee keer en won verdiend met 4-1. AFC krijgt volgende week uit bij De Treffers in Groesbeek de kans op revanche.

Ook de amateurs van Ajax verloren de eerste wedstrijd van het seizoen. DVS ’33 uit Ermelo was op sportpark De Toekomst, waar vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig mocht zijn, met 1-0 te sterk. Het enige doelpunt viel in de 57ste minuut uit een strafschop. Bij de amateurs van Ajax bleef oud-prof Eyong Enoh met een lichte blessure aan de kant. De ploeg van coach Detlef Le Grand speelt komend weekeinde in de zaterdag derde divisie een uitwedstrijd tegen Goes in Zeeland.

Beladen wedstrijd

De tweelingbroers Denzel en Genridge Prijor bewezen in de zondag derde divisie meteen hun waarde voor OFC uit Oostzaan in de wedstrijd tegen ADO’20. Genridge Prijor, die deze zomer overkwam van de amateurs van Ajax, maakte in de met 2-1 gewonnen wedstrijd in Heemskerk het eerste doelpunt en Denzel Prijor scoorde vlak voor rust de tweede goal. In de tweede helft blonk OFC-doelman Mike Grim uit. De zoon van oud-Ajaxdoelman Fred Grim haalde met enkele goede reddingen de overwinning binnen. OFC eindigde de wedstrijd met tien man, omdat Rano Burger in de 93ste minuut een rode kaart kreeg.

De wedstrijd was op voorhand beladen. ADO’20 wordt getraind door oud-OFC-coach Roy van der Mije. Van der Mije tekende in januari bij ADO’20. Dat terwijl OFC dacht dat de coach ook dit seizoen in Oostzaan werkzaam zou zijn. Van der Mije gaf echter aan dat er geen sprake was van een akkoord met OFC en dat hij de club op tijd op de hoogte had gesteld van zijn vertrek. In dezelfde divisie speelde JOS Watergraafsmeer met 1-1 gelijk in en tegen Dongen. Nigel Hardenberg maakte in de tweede helft het doelpunt voor JOS.

Handbal

Laura Zeldenthuis speelt komend seizoen weer bij de handbalsters van VOC. De 23-jarige opbouwspeelster keert na een jaar bij het Franse SPUC terug bij de club uit Amsterdam-Noord. Zeldenthuis, die de enige nieuweling is in de ploeg van coach Rachel de Haze, werd in haar laatste seizoen bij VOC landskampioen. VOC begint de competitie op 18 september met een thuiswedstrijd tegen het Limburgse BFC.

Honkbal

Amsterdam Pirates heeft de laatste drie wedstrijden van de reguliere competitie eenvoudig gewonnen. Quick Amersfoort werd met 10-0, 8-1 en 3-0 verslagen. Pirates, dat de laatste twaalf wedstrijden wist te winnen, heeft de reguliere competitie afgesloten op de tweede plaats en speelt in de halve finales van de play-offs tegen nummer drie HCAW uit Bussum. De andere halve finale gaat tussen Neptunus uit Rotterdam en Twins Oosterhout. Pirates begint de best of five-serie op 2 september met een uitwedstrijd in Bussum. De ploeg die als eerste drie wedstrijden wint, plaatst zich voor de Holland Series om de landstitel.