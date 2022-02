Slecht nieuws voor Ajax: doelman Pasveer voor acht weken uit de roulatie

Remko Pasveer tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen PSV en Ajax Beeld ANP

Beide keepers raakten geblesseerd tijdens de warming-up voor het treffen met Benfica in de Champions League. Pasveer, die het duel in Lissabon (2-2) overigens wel keepte, zou eventueel pas in de finale weer inzetbaar zijn.

Zaterdag werd het nieuws bekend over de kwetsuren van beide doelmannen. Tijdens de uitwedstrijd in de Eredivisie zondag tegen Go Ahead Eagles stond Andre Onana onder de lat.

Maarten Stekelenburg is nog herstellende van de operatie aan zijn heup, die hij in oktober onderging.

Erik ten Hag kan voorlopig geen beroep doen op zijn doelmannen Remko Pasveer (minimaal 8 weken) en Jay Gorter (minimaal 2 weken). — AFC Ajax (@AFCAjax) 28 februari 2022

