Sjinkie Knegt wil na straffenregen niet van mislukt toernooi spreken: ‘Ik heb gewoon alles gegeven’

Shorttracker Sjinkie Knegt kreeg ook in de halve finale op de 1500 meter mannen straf omdat hij contact maakte met een tegenstander. Beeld ANP

Soms is hij opvallend opvliegend. Is Sjinkie Knegt het ergens niet mee eens, dan laat hij dat meteen weten. En als hij baalt, dan baalt hij. Maar dit keer staat de shorttracker opvallend berustend en mat in de catacomben van de Capitol Indoor Arena in Peking, zijn individuele toernooi zit erop. Succes bleef uit. “Gewoon jammer.”

Door bondscoach Jeroen Otter werd hij voor de opening van de Winterspelen nog omschreven als messcherp. Zelf gaf hij na zijn 1000 meter een paar dagen geleden aan dat zijn kansen op de 1500 meter groter zijn. Toen sprak hij vol vertrouwen over zijn vorm, die de afgelopen weken alleen maar toenam.

“Ik kom gewoon niet aan schaatsen toe,” zegt hij nu. Uitgeschakeld in de halve finale met een penalty, die hij bij het terugzien van de beelden zelf ook als terecht beschouwde. Liever een alles-of-nietspoging dan alleen meerijden. “Een vierde plek is sowieso niks.”

Snelheid en conditie

In het voorseizoen won hij brons bij de wereldbeker in Dordrecht, op de 1500 meter, de afstand van vandaag. Het was zijn eerste medaille in jaren, sinds zijn zware brandongeluk drie jaar geleden. Hij komt ook van ver. Vier jaar geleden was hij topfavoriet, na de weg die hij de afgelopen jaren aflegde is het al bijzonder dat hij op de Spelen staat.

“Ik haalde één medaille in het voorseizoen, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat je op de Spelen ook goed genoeg bent om medailles te halen. Al had ik wel het gevoel dat het er zeker in zat. Het lichaam voelt goed, de snelheid is er wel en de conditie is ook goed.”

Maar in de halve finale van de 1500 meter ligt de snelheid zo hoog, vertelt hij, dat het hem vanaf positie vier niet lukte te passeren. “En ik denk dat dat bijna niemand hier lukt. Wat moet ik er verder van maken? Het is gewoon klote, ik schaats goed. Maar je moet op kop zitten om de wedstrijd echt naar je hand te zetten. Ik zit gewoon niet op de juiste plek en dan loop je achter de feiten aan.”

Te veel twijfel

Bondscoach Otter zal later zeggen: “Hij is in the best shape ever, alleen hij twijfelt te veel.” Van een mislukt individueel toernooi wil Knegt ondanks zijn penalty op beide individuele afstanden niet spreken. “Ik aanschouw het zelf niet als een grote klap. Ik heb wel gewoon alles gegeven.” Zijn toernooi is nog niet voorbij; Knegt komt nog in actie op de relay, vrijdag staat de halve finale voor de mannen op de planning, al is dat afhankelijk van wat de bondscoach wil.



De Spelen stonden in zijn agenda met een rode cirkel, maar ook niet specifieker dan dat. “Ik krijg vanavond waarschijnlijk wel een appje met het trainingsschema voor morgen. En dan krijg ik de dag erna weer een appje. En als er dan staat: wedstrijddag, hebben we wedstrijddag.”

De druk op dat onderdeel is niet toegenomen, zegt Knegt. “Alles of niks wordt het sowieso. Ik denk dat wij alle vier wel weten dat we goed zijn in de relay. Alleen dan moet het allemaal net even op z’n plaats vallen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt, in trainingen rijden we allemaal stuk voor stuk hard, dus ja, waarom zou het niet kunnen?”