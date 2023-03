Sjaak Swart: ‘Spelers als Sánchez en Grillitsch? Gebruik dan je eigen kweekvijver’

Sjaak Swart wordt in de Johan Cruijff Arena om de paar meter gevraagd voor een foto. Beeld Sander Koning/ANP

Wie De Graafschap-Ajax zegt, zegt sinds 8 mei 2016 ook: een ontgoochelde Frank de Boer in de bus en een ziedende Sjaak Swart.

“Ik hoop dat De Graafschap degradeert,” foeterde Sjaak Swart na het mislopen van de schaal, toen Ajax zich in de slotronde van 2016 liet verrassen door de club uit Doetinchem. Daar voegde het clubicoon niet veel later aan toe: “Ik hoop dat ze zoveel hebben gegeven dat ze niet kunnen lopen vrijdagavond. Als ik De Graafschap zie juichen na afloop... Alsof ze wereldkampioen zijn geworden, die gekken.”

Guus Hiddink

Swart wil eerst even een misverstand de wereld uit helpen. “Dat ik dat destijds in het stadion riep, kwam vooral door hun voorzitter. Die was zo brutaal door blij te zijn met het punt, ook voor PSV, terwijl zij er niets aan hadden. Ja, toen schoot ik even uit mijn rolletje.”

Zijn absentie donderdagavond in Doetinchem heeft volgens Swart daar niets mee te maken. “Welnee, ik kwam en kom er graag hoor. Ik had er als zaakwaarnemer spelers als Olaf Lindenbergh en Dennis Gerritsen lopen. Nu was ik uitgenodigd door Guus Hiddink. Ik kon alleen niet. Daar baal ik wel van.”

Fantastisch contact

Swart is vaste toeschouwer in de Johan Cruijff Arena. Om de paar meter wordt hij gevraagd voor een foto. “Het worden er volgens mij steeds meer. Of ik word wat ouder. Dat kan natuurlijk ook.’’

Ook op de Toekomst, waar hij regelmatig gaat buurten, lopen spelers met hem weg. “Ze komen allemaal naar me toe. Het contact is fantastisch.” Swart vindt het heerlijk. “Het geeft me energie en houdt me jong. Als het even kan, ga ik ook naar uitduels. In Emmen werd ik laatst zo hartelijk ontvangen. Die vrouw bracht me een cappuccino en ze had zelfgebakken koek van thuis voor mij meegenomen. Dat is toch prachtig?”

Ook met voormalige spelers heeft Swart nog contact. “Ik ga met Willem van Hanegem wat opnemen en Andy van der Meijde en Wesley Sneijder willen dat ik aanschuif in hun programma.”

Kramp

Swart loopt al snel leeg als de stunt van Spakenburg ter sprake komt. De VAR, het spelbederf en geringe blessuretijd; hij vindt het maar niets. “Al die piepers man. Vroeger voetbalden we er gewoon omheen hoor, als er een met kramp op de grond lag.”

Van het huidige Ajax wordt Swart niet veel vrolijker. Na succesvolle jaren beleeft zijn club, met de vroege eliminatie in Europa en (vooralsnog) een tweede plek in de eredivisie, een pover seizoen. Een handvol steunpilaren zag hij vertrekken.

“Lisandro Martínez mis ik het meest. Hij was zo snel en zo sterk. Zijn landgenoot naast hem ook, hoor. Tagliafico? Ja, ook zo eentje die je drie keer voorbij moest. Leiders mis ik in dit team. Vroeger hadden we er wel vijf. Als je er even niks van bakte of er te weinig aan deed, kreeg je meteen op je sodemieter.”

100 procent

Hij vindt Jorge Sánchez en Florian Grillitsch overbodige aankopen. “Dan kun je beter in je eigen kweekvijver vissen.” Hij weet ook wanneer iemand goed genoeg is voor Ajax. “Als je minimaal 25 van de 34 wedstrijden goed speelt. Niet minder. Zo moet het zijn bij Ajax. En 80 procent geven is niet genoeg als je weet dat je tegenstanders meer dan 100 procent geven. Dat doen ze allemaal. Kijk maar naar De Graafschap.”

Ajax moet donderdagavond in de Achterhoek een debacle voorkomen om uitzicht te houden op twee prijzen. “De beker is niet genoeg. Ajax moet ook kampioen worden. Dat kan nog. Elf wedstrijden is veel en drie punten verschil met Feyenoord kun je zo goedmaken. Het programma zegt me niet zoveel, de vorm wel. Het is nog niet top onder John Heitinga, maar ik vind dat hij het aardig doet. Hij geeft tenminste het gevoel dat van een mislukt seizoen nog iets gemaakt kan worden.”