Sjaak Swart over die veelbesproken bal: ‘Die trainer van PSV heeft gelijk, want Ajax is de beste’

Na de competitietopper PSV-Ajax ging het maar over één moment: was de bal voorafgaand aan de 2-1 over de lijn geweest? Vier kenners aan het woord.

Na een prachtaanval over meerdere schijven schoot Noussair Mazraoui in de 74ste minuut onberispelijk de 2-1 binnen tegen PSV. Het bleek de winnende treffer. Na afloop ging het echter niet over de vloeiende aanval, maar over de vraag of de bal niet over de lijn was geweest toen Daley Blind de aanval opzette. Op beelden leek de bal toch echt uit. Had een arbitrale dwaling de wedstrijd en daarmee mogelijk het kampioenschap beslist?

Scheidsrechter Danny Makkelie legde de beslissing om het doelpunt niet af te keuren naderhand uit. “Mijn assistent langs de lijn riep dat de bal nog steeds in was, het spel ging daarom door. (...) De VAR heeft ernaar gekeken, maar hij kon geen shot vinden met sluitend bewijs dat de bal over de lijn was. Het heeft er wel alle schijn van. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen dat de bal uit was.”

PSV-trainer Roger Schmidt was – zoals wel vaker dit seizoen – niet te spreken over die beslissing van de arbitrage. “Geef de cup maar meteen aan Ajax,” foeterde hij richting de vierde official. Na afloop zei Schmidt dat die opmerking voortkwam uit frustratie, maar dat hij nog steeds zeker wist dat de bal over de lijn was geweest. “Ik stond naast de grensrechter en zag dat de bal uit was. Ik begreep niet waarom hij z’n vlag niet omhoog stak. Toen ik de beelden zag, wist ik zeker dat ze de goal zouden afkeuren. Maar dat deden ze niet.”

Dick Jol, voormalig topscheidsrechter: ‘Gaat om die ene procent’

“Niemand weet het. Als ik het zo zie, is het voor 99 procent zeker uit, maar het gaat om die ene procent. Mijn gevoel zegt van wel, maar dat telt niet mee. Je moet bewijs hebben.

De VAR moet natuurlijk het protocol volgen en die heeft niet het duidelijke beeld dat de bal helemaal over de lijn is. En dan kan hij de scheids niet roepen, want het is geen honderd procent fout.

Dat protocol vind ik overigens dramatisch: de verantwoordelijkheid moet bij de scheidsrechter liggen. De VAR had de scheids naar de kant moeten kunnen roepen. Het arbitrale kwartet handelde volgens het protocol, maar vanuit mijn praktijkervaring zeg ik: die is gemaakt om met slimmigheid te breken.

De assistent-scheidsrechter had gewoon moeten vlaggen. Dan lult er verder niemand over en nu heb je een partij gezeik in de tent.”

Ronald de Boer, analist: ‘Volgens de regels een terechte goal’

“Als je het honderd mensen vraagt – Ajacieden daargelaten – en je kijkt naar de bal zelf, dan zouden er 99 zeggen: die bal is uit. Het gevoel zegt: de bal is uit. Ook het menselijk orgaan, de ogen, zegt dat de bal uit is. Daarom begrijp ik de frustratie.

Maar een bal is rond, dus je moet van bovenaf kijken. Dat konden we nu niet. We hebben genoeg filmpjes voorbij zien komen die ook gezichtsbedrog kunnen zijn. Dat geeft wel een bepaalde twijfel. Daar schuilt de arbitrage zich achter en dat is ook terecht.

Als je de regels naleest is het toch een terechte goal. Want je moet honderd procent kunnen zeggen dat het fout is en anders blijft een VAR ervan af. De scheidsrechters hebben de regels goed nageleefd.”

Voetbaljournalist Sjoerd Mossou probeert het concept van gezichtsbedrog uit te leggen:

Proef op de som in onze woonkamer.



Ik denk toch dat-ie in was jongens. pic.twitter.com/AMtrUmtS9M — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) 23 januari 2022

Menno Pot, columnist: ‘Het juiste camerastandpunt ontbrak’

“Geen idee. Ik weet het echt niet, dat dacht ik in the heat of the moment al. Iedereen die stellig beweert dat ie het wel weet, zwamt een beetje.

We hebben de juiste hoek en de juiste loodlijn niet beschikbaar. Dan lijkt het vanuit sommige camerahoeken of de bal erover was, maar ik weet ook dat dat heel erg kan vertekenen. Je hoort vaak mensen praten over dat geval in Madrid, daarvan weten we met behulp van IJzeren Rinus-technologie dat ie niet over de lijn was. Dat zou nu ook zomaar kunnen.

Het blijft heel vertekenend: eigenlijk moet je op het breedste punt van de bal een loodlijn neerlaten. En die moet dan buiten de lijn zijn. Als er maar een vloeipapier dikte raakvlak is, dan moet de grensrechter laten doorspelen.

Het belangrijkste is dat in zulke gevallen het protocol is afgewerkt, en dat is hier het geval. De grensrechter moet het met zijn menselijke oog beoordelen. En als de VAR daarna geen onomstotelijk bewijs vindt, dan blijft de beslissing van de scheidsrechter staan. Het stappenplan is dus correct doorlopen.

Op basis van de beelden heeft de VAR terecht niet ingegrepen. De vraag blijft of de grensrechter het goed zag. En het juiste camerastandpunt om dat definitief vast te stellen, dat ontbreekt. Daarom moeten we de beslissing van de leiding accepteren.”

Sjaak Swart, Mister Ajax: ‘Ze hebben een kwartier lopen gluren’

“Zijn ze nou helemaal gek geworden? Ze lullen alleen maar over of de bal wel of niet uit was.

Iedereen is in de war over die VAR. Ze hebben met zijn tweeën een kwartier lopen gluren: de bal was gewoon in, het was een zuivere goal. Niemand kan het zien met die beelden. Ze hebben gister foto’s getoond dat ik achter de VAR zou zitten: ze moeten niet zo zeuren, lekker voetballen.

Vraag het eens aan die trainer (Roger Schmidt, red.) die zondag zei: ‘Ze moeten die cup vast naar Amsterdam sturen.’ Nou, daar heeft hij gelijk in, want Ajax is de beste.

Het is gewoon 2-1. Het was een wereldgoal met een fantastische aanval. Een zeer verdiende overwinning van Ajax. Ajax wilde voetballen en PSV wilde verdedigen. En dan moeten we niet meer zeuren over of die bal over de lijn is of niet. Voor de overtreding op het middenveld bij Ajax-AZ (1-2) werd ook niet voor gefloten en toen werd het 1-1. Daar heeft niemand het over.”

"Give the cup to them today" 👀



Roger Schmidt is na het laatste fluitsignaal woest op de arbitrage.#PSVAJA pic.twitter.com/rkyHVbPWOz — ESPN NL (@ESPNnl) 23 januari 2022