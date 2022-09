Sinds de wedstrijd tegen Liverpool mag David de Gea naar voren rossen wat hij wil

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor David de Gea

Een van de aspecten aan het volwassen trainerschap van Ten Hag is het waar nodig doen van een aanpassing. Riep hij in de voorbereiding De Gea nog tot de orde toen hij een bal ver naar voren knalde – een Nederlandse trainer wil opbouw vanaf de keeper – sinds de wedstrijd tegen Liverpool mag hij naar voren rossen wat hij wil. Als deze keeper moet gaan meevoetballen, zie je een meltdown van epische afmetingen. De man kan het niet. De Gea is zo’n jongen die keeper werd omdat voetballen er bij hem niet inzat. Zijn eerste korte passes tegen Leicester City op donderdagvond bewaarde hij tot de 34ste, 37ste en 39ste minuut. Daarvoor was het wegrammen wat de klok sloeg en daarna ook. Hij beloonde Ten Hag voor diens flexibiliteit met een save van wereldklasse: Maddison stuurde een vrije trap snoeihard naar de linkerbovenhoek, waar De Gea naar toe zweefde en overnam met zijn rechterhand voor een punten pakkende redding. Een andere kwaliteit van Ten Hag is zijn vermogen om complementaire spelers naast elkaar te zetten. Het onwaarschijnlijke centrale duo Varane-Martínez is meteen een van de meest efficiënte van de Premier League. Varane kan lekker inschuiven met het Argentijnse koekiemonster naast hem, die Jamie Vardy opvrat en uitspuugde richting de zijlijn voor die onafwendbare wissel. Zondagmiddag moeten ze weer examen doen, tegen de aanvallers van Arsenal. Het kan best zijn dat die te vroeg komen en dat Manchester United verliest. Mijn geloof dat Ten Hag het daar gaat redden zal er niet door wankelen. Ik heb er anders over gedacht, dat klopt.

Beeld AP

Een 6 voor Danny Blind

Of het waar is wat de Telegraaf schrijft, dat Blind zich met alle transfers in deze periode heeft bemoeid, weet ik niet, en die krant ook niet, denk ik. Dat hij voor de aankoop van keeper Odysseas Vlachodimos is gaan liggen, had ik eerder gehoord. Dat betekent in elk geval dat Blind zonder enige officiële status in de club – ‘stapje terug’ gedaan – invloed heeft uitgeoefend op de rvc. Op zich wel geruststellend dat Ajax, beursgenoteerd of niet, een amateurclub in hart en nieren blijft, zichzelf Europees voor joker zet en naar believen voetballers door Europa laat vliegen en weer terug, omdat zij het willen. ‘Wij zijn Ajax,’ schalt het dwars door de optrekkende stofwolken van de internationale transfermarkt, en van oost tot west rollen omstanders met de ogen.

Beeld Marcel van Dorst/Pro Shots

Een 8 voor Edson Álvarez

Aan de ene kant gun ik Álvarez zijn miljoenen, aan de andere ben ik blij dat we hem nog minstens een half seizoen in de Arena zullen zien schoffelen. Het logo kussen zullen we hem voorlopig niet zien doen.