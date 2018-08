Simpele overwinning onderweg naar Kiev

Maar wie speelt er tegen Kiev dán op de positie van Tagliafico?

Dat zou best eens Daley Blind kunnen zijn.



Maar waarom speelde Blind dan tegen Emmen niet als linksback?

Ten Hag wilde niet alles omgooien. Zo overtuigend is Ajax immers niet begonnen in de eredivisie. Bovendien is de linksbackpositie voor Blind niet vreemd. Hij zal zich snel kunnen aanpassen. En hij is ervaren genoeg om in zo'n beladen duel met een pittige opdracht in het veld te staan.



Een pittige opdracht?

Als Blind linksback speelt, zal hij de gevaarlijkste aanvaller van Kiev, de 20-jarige Viktor Tsygankov, af moeten stoppen. Ten Hag kan Frenkie de Jong dan in het hart van de verdediging posteren.



Dit gaat alleen maar over Kiev-Ajax. Is er niets te melden over Ajax-Emmen?

Het was een simpele overwinning voor de Amsterdammers. Twee goals van Klaas-Jan Huntelaar. Lasse Schöne en Noussair Mazraoui kregen rust, hoewel Mazraoui het laatste halfuurtje nog speelde. Huntelaar en Hakim Ziyech konden naar de kant toen de koers gelopen was. Alles met het oog op die belangrijke wedstrijd in Oekraïne, waar Ajax zich voor het eerst in vier jaar kan kwalificeren voor de Champions League.