Sifan Hassan zocht na Spelen naar motivatie: ‘Ik was aan het weglopen van hardlopen’

Vorig jaar kon het allemaal niet groots genoeg voor Sifan Hassan (29), die met twee gouden en een bronzen medaille op de Spelen in Tokio het onmogelijk geachte presteerde. Daarom staat dit jaar vooral in het teken van rust. Toch zegt ze net op tijd in vorm te zijn voor de WK, die vrijdag van start gaan in het Amerikaanse Eugene.

Als de digitale verbinding is geregeld, zien we Sifan Hassan en haar coach Tim Rowberry gebroederlijk in een skilift zitten. Niet dat Hassan een skiër is, wel wandelt ze hier vaak, drinkt ze sloten koffie en liggen hier in Park City in Utah ook een enorme hoeveelheid hardgelopen kilometers.

Na een maandenlange afwezigheid liep ze vrijdag pas haar eerste wedstrijd van het seizoen. Ze won de 5000 meter in Portland, maar het was vooral bedoeld om weer te wennen aan het lopen voor publiek en de nervositeit voor de start. “Mijn eerste wedstrijd van het jaar is altijd verschrikkelijk,” zegt Hassan lachend. Lang was het stil rond haar persoon, maar een paar dagen voor het begin van de WK atletiek in Eugene praat ze honderduit en maakt ze een vrolijke indruk.

Drie afstanden geen optie

Haar volledige programma blijft nog even onduidelijk. Ze zal sowieso de 5000 meter lopen, maar maakt hoogstwaarschijnlijk vandaag pas de keuze of daar de 1500 of de 10.000 meter bij komt. Alle drie de afstanden, zoals ze dat tijdens de voor haar zo historische Olympische Spelen in Tokio deed, is deze keer nooit een optie geweest.

Na de twee titels en het brons in Japan dacht de 29-jarige atlete dat ze, liefhebber als ze is, het trainen en doelen stellen vast weer vlug zou oppakken. Maar het toernooi en alle stress hadden veel van haar gevraagd. Daar kwamen nog zorgen en privéproblemen bovenop. En net als andere jaren leek Hassan op vakantie vervolgens te vergeten topatleet te zijn: dan traint ze totaal niet.

“Ik heb héél veel rust genomen,” zegt ze. “Ik vond het heel moeilijk om weer door te gaan, om mij weer te focussen. De Spelen waren een hoogtepunt. Het was supermoeilijk om daarna nieuwe doelen te hebben. Ik denk dat niet alleen ik, maar heel veel atleten mentale problemen hebben.”

Ze trok naar haar geboorteland Ethiopië, maar ook naar Saoedi-Arabië om daar tijdens de ramadan te vasten in Mekka en Medina. “Ik had daar natuurlijk al veel over gehoord, maar was er nog nooit geweest. Na alles wat ik had meegemaakt, kwam dit plan een week van tevoren ineens in mijn hoofd. Ik heb mijn spullen gepakt en heb geboekt. Het was perfect. Die plek is echt fantastisch, met heel veel verschillende mensen uit heel veel verschillende landen, net als op de Spelen.”

Kaarsje uit

Het moet zo’n tien weken geleden zijn dat Hassan de keuze maakte weer te beginnen. De tijd tot de WK was kort, dus er volgde een race tegen de klok. Toch bekijkt Hassan de lange inactiviteit positief. “Ik was aan het weglopen van hardlopen. Ik was overal op mooie plekken, maar heb niets gedaan. Ik had geen motivatie. Maar door die drie maanden zonder hardlopen ging ik het uiteindelijk wel weer missen.”

En de behoefte aan rust komt ook ergens vandaan. “Je moet niet vergeten dat ik in 2019 het WK in Doha liep, in 2020 zouden de Spelen zijn en daar trainde ik ook voor, in 2021 waren de Spelen in Tokio, nu is er een WK, volgend jaar weer een WK, het jaar erop de Spelen in Parijs en het jaar daarop weer een WK. Dat kan niet, het is te veel. Ik was bang dat als ik door zou gaan hoe ik de laatste jaren heb getraind, dat ik dan zou opbranden. Dat het kaarsje uit zou gaan. Dat ik niet goed meer zou zijn rond de Spelen in Parijs.”

“Het lukte mij niet om te trainen op vakantie, maar het is daarna ook een bewuste beslissing geweest om het dit jaar rustiger aan te doen. Je moet ergens een keer iets inleveren om in de atletiek een lange carrière te hebben. Wij pushen onszelf to the limit. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Je moet ook slim zijn, een balans vinden. Want ik had hier ook weer voor een wereldrecord kunnen gaan of het net zo goed willen doen als in Tokio, maar ik ben ook menselijk. Er komt een keer een einde aan, en ik wil niet dat dat snel gaat gebeuren.”

Opstartproblemen

Natuurlijk had ze opstartproblemen. Pijntjes, moeizame loopjes. Maar de laatste twee à drie weken begint het weer goed aan te voelen. Coach Rowberry denkt dat Hassan nog altijd mooie prestaties neer kan zetten. “We hebben nog altijd met goud in onze gedachten getraind. Denken dat we alsnog klaar zijn voor dit toernooi, maar zijn ook afhankelijk van hoe goed de concurrentie is.”

En Hassan: “Omdat ik de jaren hiervoor zoveel getraind heb, hoefde ik nu misschien iets minder te doen voordat het alsnog ging klikken. Misschien ben ik goed genoeg voor goud, maar ik kan ook blij zijn met een medaille met een andere kleur.”

Hassan, die bekendstaat als een rupsje-nooit-genoeg, beweert nu dus dat het ook een onsje minder mag – we gaan het zien op de baan in Eugene. In elk geval heeft ze al besloten het EK in augustus aan zich voorbij te laten gaan.

“Ik ben volwassener en slimmer geworden. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik heb het succes al behaald in Doha met twee keer goud, en Tokio met twee keer goud en brons. Je krijgt wat je hebt gedaan. En ik heb getraind, maar niet zoveel als andere jaren. Dan mag je ook niet verwachten dat je sowieso het hoogste haalt. Ik heb er geen spijt van en ben hartstikke blij met hoe ik mij nu voel.”