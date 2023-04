Sifan Hassan wint marathondebuut in Londen na schitterende inhaalrace

Sifan Hassan komt over de finish. Beeld REUTERS

Hassan verbeterde met de tijd het Nederlands record van 2.22.51 dat Nienke Brinkman vorig jaar in de marathon van Rotterdam op haar naam zette. Ook voldeed ze aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Hassan liep een opmerkelijke race, want na een uur leek haar wedstrijd ten einde. Ze begon opzichtig te kneden in haar linkerbovenbeen en stopte twee keer om even te rekken. Iedereen verwachtte dat ze zou uitstappen, maar de Nederlandse troef verbeet de pijn en liep door om vervolgens het gat naar de koplopers te dichten en met een machtige eindsprint als eerste over de finish op The Mall te rennen.