Sifan Hassan trots op bronzen medaille: ‘Voor iemand die uit de marathon komt, is dit historisch’

Met de tong uit haar mond wandelt Sifan Hassan op een stuiterende Faith Kipyegon af. De Keniaanse is dolblij na haar derde wereldtitel op de 1500 meter, Hassan sjokt over de baan na haar derde plaats. Het brons in deze race kan niet tippen aan vele vette prijzen die ze eerder al behaalde. Toch is het een bijzondere prestatie, vier maanden na haar winst bij de marathon van Londen. Een innige knuffel volgt.

Een schande is het niet van Kipyegon te verliezen, weet Hassan. De Keniaanse verbeterde in aanloop naar de WK in Boedapest liefst drie wereldrecords. Ze won al olympisch goud in 2016, trok zich even terug uit de atletiek om in 2018 te bevallen van haar dochtertje Alyn en kwam daarna nóg sterker terug om in Tokio óók haar hielen te laten zien aan Hassan. De 30-jarige Nederlandse was op die Spelen de beste op de 5000 en de 10.000 meter, maar kon op de kortere 1500 meter niet op tegen Kipyegon.

Trager op gang

En bovendien: een krachtsinspanning van iets minder dan vier minuten staat haaks op de marathon, de klassieke afstand waarop Hassan in april debuteerde. Na die sensationele winst in Londen met een tijd van ruim 2 uur en 18 minuten moest ze weer omschakelen. Dat kostte moeite.

Dat was in trainingen te merken, maar ook in deze race. Vanaf het moment dat zij bij de start veel trager op gang schoot, liep Hassan achter de feiten aan. In de laatste 450 meter schoof ze steeds meer op, maar zeker Kipyegon was toen al gevlogen. Zij won, de hele race dominant op kop.

Toch toonde Hassan zich zeer tevreden. “Ik ben hartstikke blij. Ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht. Ongelooflijk. Voor iemand die uit de marathon komt, is een medaille op de 1500 meter historisch.”

Vijf dagen na haar dramatische val in het sprintduel om goud op de 10.000 meter plaatste ze de boel in perspectief. “Zelfs als ik daar wereldkampioen was geworden, was dat voor mij niet zo uniek als deze medaille. Dat ik de 1500 meter zo kan lopen, zo kort na een marathon, betekent dat ik veel in mij heb.”

Veelzijdigheid

Het is het zoveelste bewijs van haar extreme veelzijdigheid. Dit is haar zesde WK-medaille na eerder het brons in Peking (2015, 1500m), brons in Londen (5000 meter, 2017) en de twee gouden medailles in Doha (2019, 1500 meter en 10.000 meter). Hassan oogt dit toernooi ontspannen. Zelfs de dramatische val leek haar eenmaal opgestaan niet uit evenwicht te kunnen brengen.

Ze baalde, was verdrietig, maar ging met een gebutst lijf de strijd op de 1500 meter aan met de gouden Kipyegon (3.54,87) en de zilveren Ethiopische Diribe Welteji (3.55,69). Daarachter won Hassan (3.56.00) de sprint van Ciara Mageean en Nelly Chepchirchir, met haar aanval op het podium met nog 200 meter te gaan.

Nu volgt haar derde afstand. Vanwege het warme weer in Boedapest vindt de organisatie het onverantwoord de atleten bij een temperatuur van ruim boven de dertig graden de baan op te sturen. Daarom zijn de 5000 meter-series woensdag van 11.10 uur verplaatst naar 19.00 uur. Extra herstel dus voor Hassan die zaterdag met de finale van de 5000 haar zesde race van dit bomvolle toernooi wil lopen. “Dan heb ik daartussen twee rustdagen en kan ik chillen,” zag Hassan het zonnig in.