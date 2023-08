Sifan Hassan tankt vertrouwen op EK: ‘Ik weet nu beter wat ik in me heb’

Sifan Hassan krijgt de felicitaties van Maureen Koster na de finale van de 5000 meter. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Iets voor zessen klonk zondag het Keniaanse volkslied voor Faith Kipyegon. Sifan Hassan stond erbij en keek ernaar. Maar waar ze in het verleden nog zo slecht was in verliezen en stampvoetend interviews gaf na mislukte missies, kon ze deze keer prima leven met haar tweede plaats, zo nipt achter de wereldrecordhoudster.

Na de finale van de 5000 meter van zaterdag gaf ze vrijwel meteen hoog op over haar eigen prestaties op dit toernooi. “Ik ben verrast en superblij,” zei Hassan. “Ik weet hoe ik heb getraind voor dit toernooi en dat ik weinig op snelheid heb kunnen trainen. Mijn vorm is nog stijgende en dan is het ongelooflijk wat ik heb gedaan.”

Dat mag zo zijn, maar voor een wereldtopper als zij is het WK, puur kijkend naar de resultaten, toch wat tegenvallend. Geen goud, maar zilver op de 5000 en brons op de 1500. En een schamele elfde plek op de 10.000 meter, door die vreemde val in het sprintduel om het goud.

Het grote plaatje

Op Hassans finale van zaterdag viel overigens nauwelijks iets aan te merken. Op de andere twee afstanden maakte ze wel aantoonbare fouten. Op de 1500 meter (ook gewonnen door Kipyegon) liep de Nederlandse door een slechte start volledig achter de feiten aan. En op de 10.000 meter was ze in de laatste rechte lijn te veel bezig met de opstomende Gudaf Tsegay.

Maar wie iets verder wil kijken, begrijpt dat Hassan en haar begeleiding wel degelijk veel vertrouwen putten uit dit toernooi. Het succes ervan wordt voor de 30-jarige atlete niet bepaald door een medaille meer of minder of een plekje hoger of lager. Ze kijkt naar het grote plaatje. Naar haar stoutste dromen. Op de marathon en op de Olympische Spelen. Niet voor niets trainde ze buiten haar races om zelfs nog wat bij, haar voorbereiding op de marathon van Chicago over zes weken daarmee niet negerend.

Ze maakte dit jaar de overstap van de kortere afstanden op de baan naar de marathon. Dat debuut werd eind april een gigantisch succes met de winst in Londen. Daarna had ze vier maanden om weer aan haar snelheid te werken. Dat verliep met horten en stoten. Toch deed Hassan in Boedapest op alle drie door haar gelopen afstanden tot in de laatste honderd meter volop mee om de winst.

Helikopterview

Dat geeft veel hoop. Coach Tim Rowberry had flink wat overredingskracht nodig om haar wederom te laten kiezen voor drie afstanden, maar het was haar uiteindelijk uitstekend bevallen. Ze doorstond het drukke programma zowel fysiek als mentaal vrij eenvoudig. “Ik heb veel over mezelf geleerd. Ik kon mezelf vanuit helikopterview zien. Ik weet nu beter wat ik in me heb. In Tokio had ik met mijn twee gouden medailles meer succes, maar ik voelde ook meer stress en werd met elke race meer vermoeid. Nu werd ik beter en frisser.”

Veelbelovend dus. Maar wat wordt haar programma tijdens de Olympische Spelen? Iets heel bijzonders achterlaten, daar is het haar om te doen, maar het blijft voorlopig afwachten met welke veeleisende combinatie dat zal moeten gebeuren.

Graag wil ze volgend jaar in Parijs de marathon – want die liefde lijkt niet meer te verdwijnen – combineren met een of meerdere afstanden op de baan. Een beetje zoals de legendarische Tsjechische loper Emil Zatopek succesvol deed in 1952, met olympisch goud op de 5000 en 10.000 meter én de marathon. Een prestatie die sindsdien niet meer is herhaald.

Vriendelijke grijns

De exacte keuze van Hassan – tussen, normaal gesproken, de 1500, 5000 en 10.000 meter en de marathon – krijgt de sportwereld pas veel later te horen. “Ik ben er deze week achter gekomen,” zei Hassan, om daarna nonchalant in de rondte te kijken en vervolgens verbaal om de hete brij heen te fietsen. “Het is voor mij duidelijker geworden. Ik weet beter wat er mogelijk is. Er is hier veel gebeurd en dat heeft me veel zelfvertrouwen gegeven.”

Dat de verslaggevers om haar heen tegen beter weten in haar meer probeerden te ontfutselen, werd door de hoofdrolspeler zelf met een grote, vriendelijke grijns gadegeslagen. Geduldig onderging ze het tafereel, maar het antwoord bleef hetzelfde: “Ik kan het niet zeggen.” Lachend: “Misschien doe ik wel de 800 en de marathon.”

Daarna liep ze weg, om zich na een aantal passen nog één keer om te draaien. Giechelend: “Of de 400 meter. Grapje!”