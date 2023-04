Sifan Hassan na winst op haar allereerste marathon: ‘Ik ben geboren voor drama. Het kan niet normaal bij mij’

Sifan Hassan na haar winst in Londen in een nieuw Nederlands record op de marathon: ‘Ik kan niet wachten hier terug te keren.’ Beeld Andrew Boyers/REUTERS

Helikopters hangen nog boven Buckingham Palace om duizenden lopers vast te leggen als Sifan Hassan alweer hersteld lijkt. Het is anderhalf uur na haar race en ze hangt haar medaille om de hals van coach Tim Rowberry. Met een muts op haar hoofd concludeert ze dat ze nu de afstanden tussen de 800 meter en de marathon onder de knie heeft. Wat nu nog rest in haar carrière? “De 100 kilometer,” zegt ze, waarna ze meteen in de lach schiet.

Het is veel te vroeg om ver vooruit te kijken. Haar tumultueuze race geeft juist alle reden om terug te blikken en te reconstrueren. Alhoewel, een kwartier later, bij de officiële persconferentie, verklapt Hassan plots dat ze denkt aan het lopen van de marathon in Chicago of New York. Na haar hoofddoel: de WK in Boedapest op de baan. Hoe dan ook heeft ze de marathon in haar hart gesloten. “Ik kan niet wachten hier terug te keren,” zegt de 30-jarige alleskunner.

Dik Nederlands record

Ze zegt het allemaal in de euforie van een ongekend marathondebuut. Haar langverwachte kennismaking met de klassieke afstand werd omgeven door vraagtekens, mitsen en maren. Ze werd door blessures gehinderd, volgde de afgelopen maand de ramadan en voelde ’s ochtends in het Hilton Hotel nog tranen opkomen. Ze vroeg zich voor de zoveelste keer de afgelopen maand af waarom ze in hemelsnaam had besloten de marathon te lopen. Dat maakt de uitkomst ook zo verbluffend. Winst in de wereldberoemde marathon van Londen. In 2.18.33, een zeer overtuigende tijd en een dik Nederlands record bovendien.

“Dit ga ik nooit-nooit-nooit vergeten,” zegt ze zelf. “Ik ben zo dankbaar. Vanochtend was ik nog aan het huilen en nu ben ik zó blij. Dit is voor mij evenveel waard als de twee olympische titels. Echt. Dit is de marathon, 42 kilometer, waar ik zoveel respect voor heb. Als ik ’m had kunnen finishen vandaag was ik al blij, dus dit is helemaal fantastisch.”

Overal waar Hassan gaat, volgt verbazing. Dat was niet anders op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze drie afstanden succesvol combineerde. Of eerder in Valencia, waar ze na een valpartij naar een Europees record op de halve marathon liep. Of in het dagelijks leven, waar ze soms onvindbaar was voor coaches en vrienden en van de aardbodem verdwenen leek.

Spotten met de logica

En nu, in Londen, spot ze voor de zoveelste keer met de logica. Ze loopt dwars tegen het bekende stramien in. Velen vinden de marathon een saaie kijksport. Daar valt vaak best iets voor te zeggen. Te weinig actie, te lang een te monotoon beeld. Die argumenten vallen weg wanneer Hassan meedoet. Niets gaat gewoon, alles buitengewoon. Zijzelf en haar volgers heen en weer geslingerd in emoties.

Zo ziet Hassan drankposten bijna over het hoofd, gaat ze vervolgens zeer sociaal met haar bidon rond, dicht ze hoestend en proestend gaatjes, stopt ze tweemaal om te rekken, lijkt uitstappen nader dan finishen, knokt ze zich met een lange solo terug en is haar winnende eindsprint er een met voor de marathon ongewoon veel macht. Onrustig, onnavolgbaar, verbazingwekkend. Sifan is Sifan.

“Weet je,” zegt Hassan zelf. “Ik ben geboren voor drama. Het kan niet normaal bij mij. Er leken wel duizend verhalen te zijn vandaag.”

‘Wat een klasse’

Nienke Brinkman, die haar Nederlands record van 2.22.51 dik verbeterd ziet worden, volgt de race op een mobieltje in Zürich en neemt vijf minuten na de finish haar telefoon nog vol verwondering op. “Zo inspirerend. Ik dacht: misschien loopt ze nog tegen een muur op, maar ze ging door een ijzeren muur heen. Wat een klasse.”

Neem dat beeld na een uur lopen. De tweevoudig wereldkampioen en olympisch kampioen op de baan grijpt met een van pijn vertrokken gezicht, herhaaldelijk naar haar linkerheup. Ze herkent dit pijntje. Had van precies hetzelfde last tijdens de Spelen in Tokio. Hier in Londen speelt het in de dagen voorafgaand aan de marathon weer op. Ze zou de spier vanochtend intapen. Oeps, vergeten. Weer die brede lach. Kan gebeuren.

Je zou er geen cent meer voor geven. Tweemaal gestopt om te rekken. Op zo’n vijftien seconden van de doordenderde kopgroep. Op de BBC vindt de commentator dat het tijd wordt om in te grijpen: dit heeft geen zin, nu met een blessure doorlopen zou haar baanseizoen in gevaar brengen. “Ik heb ook echt aan stoppen gedacht. Serieus. Heel vaak. Bij 15 en 20 kilometer al. Maar steeds dacht ik: als ik nog 5 kilometer doorloop, heb ik meer marathonervaring. Zo heb ik heel de tijd gedacht, totdat ik niet meer die heup voelde, maar overal pijn had.”

Zo heeft elk nadeel een voordeel. De ramadan volgen vindt ze belangrijker dan de marathon. Dus ja, de trainingen de voorbije maand, tijdens het vasten, waren zwaar. “Maar uiteindelijk heeft ook dat geholpen. Want nu was het eigenlijk minder zwaar. Elke keer als ik dronk dacht ik: zo, dit is lekker.”

Uur solo

Na exact een uur solo te hebben gelopen op de inmiddels natgeregende straten komt ze er weer bij, met 2 uur op de klok. Ze heeft veerkracht getoond, maakt weer kans. Maar ze maakt ook nog altijd foutjes. De drankpost bij veertig kilometer ziet ze pas op het allerlaatste moment. Ze steekt de weg over, sprint uit bijna-stilstand het gat weer dicht en gaat met drie de laatste bocht in. Nu kan ze haar snelheid tonen. Met lange, machtige passen beent ze weg van de Ethiopische Alemu Megertu en de Keniaanse olympisch kampioene Peres Jepchirchir.

Al haar vragen van de ochtend zijn compleet weggevaagd. “Iedereen zegt dat de marathon na 30 of 35 kilometer begint, maar ik kreeg juist energie toen,” vertelt ze met haar hand voor haar mond. “Ik voelde mij nog goed. En toen we die bocht namen en ik de finish zag, dacht ik: is dat echt al de finishstreep?”

Sifan Hassan kan de marathon aan. En niet zo’n klein beetje ook. Ze heeft wat te kiezen, voor de Spelen van Parijs.