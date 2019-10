Sifan Hassan moeiteloos door naar WK-finale 1500 meter

Beeld EPA

Hassan won eerder in het Khalifa Stadion van Doha al op vrij sensationele wijze goud op de 10.000 meter. De 26-jarige mikt nu ook op de wereldtitel op de 1500 meter. Het is voor zover bekend niet eerder vertoond dat een atleet op de combinatie van 1500 en 10.000 de wereldtitel behaalde.

De atlete kende een roerige aanloop naar haar tweede afstand. Een dag voor ze in actie moest komen in de series kwam het Amerikaanse antidopingbureau Usada met het nieuws naar buiten dat haar trainer Alberto Salazar voor vier jaar is geschorst wegens overtreding van dopingregels.

De atlete, sinds 2013 in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, reageerde geschokt en riep meteen de media bijeen om met de hand op haar hart te verklaren dat zij nooit iets heeft gezien of gemerkt van verdachte praktijken in het Amerikaanse Portland, waar ze traint in het Nike Oregon Project van Salazar.

In de halve finales van donderdagavond paste Hassan dezelfde tactiek toe als in de series. Pas in de laatste ronde liep ze vanaf de laatste plaats naar voren en sprintte ze op het rechte stuk naar finish van haar concurrentes weg. Evenals na de series sprak ze na haar race niet met Nederlandse media. Ze wil focus en rust voor de finale, was de uitleg van de Atletiekunie.