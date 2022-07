Sifan Hassan: ‘Ik ben zelf verbaasd over hoe snel ik deze vorm heb gekregen’

Sifan Hassan tijdens de series van de 5000 meter in het Hayward Field stadion. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Nadat de atleten de baan in Hayward Field afkomen, moeten ze door een gang waar de internationale pers zich achter hekken verzameld heeft. Veel sporters kiezen een paar verslaggevers uit om mee te praten, anderen willen hun voorbereiding helemaal niet verstoren.

En Sifan Hassan na haar serie op de 5000 meter? Die stopt voor alles en iedereen en wekt de indruk alle tijd van de wereld te hebben. Ze doet gevraagd naar haar fraaie inhaalacties giechelend haar manoeuvres na. Maakt zich net als tijdens haar race klein met haar handen strak langs haar lichaam en zegt: “En ik ben natuurlijk al klein, dus dat is extra handig.”

Groeiend vertrouwen

Het tekent haar ontspannen houding dit toernooi. De stress van het moeten, zoals op de zo succesvolle Spelen in Tokio, is er nu niet bij. Maar na de lange vakantie, de fysieke opstartproblemen na het herstarten van haar training en de paniek een kleine maand geleden – hoe kom ik in hemelsnaam nog in vorm? – begint ze met de dag meer vertrouwen te krijgen dat ze alsnog met een mooie medaille naar huis gaat.

Vierde werd ze, een week geleden op de 10.000 meter, niet ver van het brons, zilver en goud. Toen al zei ze te verwachten dat die race haar zou helpen. En nu, een paar dagen later, vertelt ze dat dat ook is uitgekomen. “Ik heb na die finale zelfs nog getraind. Ik ben zelf verbaasd over hoe snel ik deze vorm heb gekregen. Heel even dacht ik: wow, hoeveel talent heb ik wel niet? I’m lucky.”

Overvol programma

Voor de Nederlandse ploeg zou het welkom zijn als goudhaantje Hassan inderdaad meestrijdt voor de winst. In de eerste week haalden de 4x400 mixed estafettelopers (zilver), Anouk Vetter (zilver op de zevenkamp) en Jessica Schilder (brons op kogel) een medaille. Vannacht liepen Femke Bol (400 meter horden) en Lieke Klaver (400 meter) hun finale. Dit weekend is het programma nog overvol, met de vrouwen- en mannenteams op zowel de 4x 100 meter als de 4x400 meter.

En dan komt Nadine Visser ook nog in actie op de 100 meter horden. In aanloop naar dit toernooi kampte ze wel opnieuw met hamstringklachten, maar op de Spelen in Tokio (vijfde) liet ze zien dat dat geen topnotering in de weg hoeft te staan.