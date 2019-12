Sifan Hassan en Mathieu van der Poel Sporters van het jaar

Sifan Hassan na het winnen van de finale van de 1500 meter op de wereldkampioenschappen Atletiek. Beeld ANP

Hassan was dit jaar de ster op de WK atletiek in Doha met wereldtitels op de 1500 meter en 10.000 meter. Van der Poel won de wereldtitel veldrijden, de Europese titel mountainbiken en de wegklassiekers Amstel Gold Race en Dwars door Vlaanderen.

Hassan

De 26-jarige Hassan kreeg bij het Sportgala in de Amsterdamse AFAS Live de meeste stemmen van de sporters en de vakjury. Ze won de verkiezing van wielrenster Annemiek van Vleuten en shorttrackster Suzanne Schulting, die vorig jaar de eretitel in de wacht sleepte.

Hassan was niet aanwezig om de bijbehorende Jaap Eden Trofee in ontvangst te nemen. Ze is momenteel in de Verenigde Staten voor afrondende gesprekken met een nieuwe coach.

Hassan heerste afgelopen jaar op de atletiekbaan. Naast haar unieke dubbel goud op de WK liep de geboren Ethiopische wereld- en Europese records op diverse afstanden. Ook de 3.51,95 waarmee ze wereldkampioene werd op de 1500 meter is een Europees record.

“Wow, ik ben echt hartstikke blij,” zei de atlete in een videogesprek. “Dit betekent heel veel voor mij. Het is jammer dat ik er niet bij kan zijn. Ik wil mijn manager, coach en fysiotherapeut bedanken. 2019 was een fantastisch jaar voor mij. Ik hoop dat 2020 ook fantastisch wordt.”

Van der Poel

Wielrenner Mathieu van der Poel is gekozen tot Sportman van het jaar. De alleskunner op de fiets won dit jaar de wereldtitel veldrijden, de Europese titel mountainbiken en de wegklassiekers Amstel Gold Race en Dwars door Vlaanderen.

De 24-jarige Van der Poel kreeg op het Sportgala in de Amsterdamse AFAS Live de meeste stemmen van de sporters en de vakjury. Hij won de verkiezing van voetballer Virgil van Dijk en Formule 1-coureur Max Verstappen.

De zoon van oud-wielrenner Adrie van der Poel en kleinzoon van de dit jaar overleden Franse wielerheld Raymond Poulidor was niet aanwezig om de bijbehorende Jaap Eden Trofee in ontvangst te nemen. Hij is in voorbereiding op een druk weekeinde veldrijden.

Handbalsters

Het Nederlands vrouwenhandbalteam is gekozen tot Sportploeg van het jaar. Het team van bondscoach Emmanuel Mayonnade won zondag in Japan historisch goud op het WK in Japan na een zinderende finale tegen Spanje.

De handbalsters kregen op het Sportgala in de Amsterdamse AFAS Live de meeste stemmen van de sporters en de vakjury. Ze wonnen de verkiezing van Ajax, het Nederlands vrouwenvoetbalteam, de teamsprinters van het baanwielrennen en de roeiers van de dubbelvier.

Sportkoepel NOC*NSF wijzigde in de afgelopen dagen in allerijl de regels om de succesvolle handbalploeg alsnog te kunnen toevoegen aan de genomineerden.

Beste coach

Hugo Haak, bondscoach van de baanwielrenners, mocht eerder op de avond de prijs voor beste trainer in ontvangst nemen. De 28-jarige Nieuwegeiner bereikte als bondscoach van de baanwielrenners de wereldtitel met de teamsprinters in februari.

Naast Haak waren ook Ajax-trainer Erik ten Hag en Sarina Wiegman, bondscoach van de Nederlandse voetbalsters, genomineerd. Vorig jaar ging de eretitel naar twee trainers. Schaatscoach Jac Orie en tennistrainer Raemon Sluiter kregen toen evenveel stemmen.

Jetze Plat is voor de tweede keer in zijn carrière uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. De 28-jarige Plat won dit jaar voor de derde keer zowel de tijdrit als de wegwedstrijd op de WK para-cycling. Ook veroverde hij voor het vierde jaar op rij de wereldtitel op de para-triatlon.

Oeuvreprijs

Richard Krajicek heeft woensdag tijdens het Sportgala de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs ontvangen. De oud-tennisser, die in 1996 Wimbledon op zijn naam schreef, ontving in de AFAS Live uit handen van Marianne Timmer de bijbehorende plaquette. De oud-schaatsster won de prijs vorig jaar.

De oeuvreprijs is na het overlijden van ‘vliegende huisvrouw’ Blankers-Koen in 2004 in het leven geroepen door sportkoepel NOC*NSF om de allergrootste sportlegendes uit de Nederlandse geschiedenis te eren. Eerdere winnaars zijn Sjoukje Dijkstra, Anton Geesink, Ard Schenk, Johan Cruijff, Nico Rienks, Leontien Zijlaard-van Moorsel, Peter Blangé, Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband, Edwin van der Sar, Anky van Grunsven, Teun de Nooijer, Rintje Ritsma, Joop Zoetemelk, Esther Vergeer en Yvonne van Gennip.

De laatste vijf winnaars van deze prijs bepalen steeds samen wie de prijs uitgereikt krijgt.