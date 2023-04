Sifan Hassan droomt op Spelen van historische prestatie: ‘Ik wil alles en wil overal zijn’

Na haar successen in Tokio nam Sifan Hassan de tijd om te herstellen. Beeld Pim Ras/ANP

Coach Tim Rowberry is het inmiddels wel gewend dat Sifan Hassan hem op vele manieren verrast. Toch keek hij laatst vreemd op toen de atlete uit zichzelf begon over een Tsjechische loper en diens prestaties in 1952. Wat bleek: Hassan was in de geschiedenis van haar sport gedoken en was gestuit op Emil Zátopek, een legendarische Tsjech die vele hoogtepunten beleefde in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.

Op de Olympische Spelen van 1952 in Helsinki liep ‘De Locomotief’ naar goud op de 5000, de 10.000 meter én de marathon, vertelde Hassan aan haar coach. Navolging kreeg Zátopek nooit. Niet bij de mannen, niet bij de vrouwen. En hoewel het zeker niet vaststaat dat de keuze van Hassan voor de Spelen van Parijs op deze drie afstanden valt, is er wel een zaadje geplant in haar hoofd. De combinatie tussen afstanden op de baan én de marathon op de weg is alleen maar dichterbij gekomen na haar ongekende debuut op de klassieke afstand in Londen.

Drama en inspiratie

Op de WK in Doha in 2019 (goud op de 1500 meter en 10.000 meter) en Spelen in Tokio (goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter) groeide Hassan uit tot een grootheid op de baan. Nu ze ook op de marathon tot de absolute wereldtop behoort, zijn haar mogelijkheden vrijwel onbeperkt.

Ze is pas 30 jaar en nog lang niet uitgeblust, omdat ze na Tokio ook de tijd nam te herstellen. Ze heeft het soms al over de Spelen van Los Angeles in 2028. En ze is populair. Gisteren wierp ze alvast een balletje op voor een najaarsmarathon in de Verenigde Staten. Reken maar dat de organisaties van Chicago en New York interesse hebben.

Met Hassan aan de start krijg je namelijk ‘drama’, zoals ze het zelf noemt. “En pure inspiratie,” zei Nienke Brinkman, vijf minuten nadat ze haar Nederlands record had afgestaan. “Als je dan het record kwijtraakt, dan aan zo’n vrouw. Het is echt geweldig wat zij doet. Die inhaalrace, die eindsprint... Niet normaal!”

Pijnlijke heup

Het vermogen om een enorme snelheid te halen in combinatie met een groot duurvermogen, maken haar tot de uitzonderlijke atlete die ze is. Hassan is ongekend talentvol aan beide kanten van het loopspectrum. Wel schuilen er ook gevaren in alles willen en overal willen zijn. Niet voor niets was ze compleet leeg na de Spelen in Tokio en volgde er een tussenjaar zonder uitzonderlijke prestaties.

Bij vlagen toont ze zich realistisch. “Ik hoop dat ik gezond uit deze marathon kom,” zei ze bij de persconferentie, nogmaals wrijvend over de pijnlijke heup, die haar tweemaal kort dwong om te stoppen, met de solo in de achtergrond tot gevolg. “En als ik ook gezond uit het baanseizoen kom, zou het kunnen dat ik zes of zeven weken later een marathon loop.”

Dilemma: het krappe programma op de Spelen van Parijs • 2 augustus, avond: 5000 meter (eerste ronde)

• 5 augustus, avond: 5000 meter (finale)

• 6 augustus, ochtend: 1500 meter (eerste ronde)

• 8 augustus, avond: 1500 meter (halve finale)

• 9 augustus, avond: 10.000 meter (finale)

• 10 augustus, avond 1500 meter (finale)

• 11 augustus, ochtend: marathon

De vele mogelijkheden zijn luxeproblemen voor Hassan en haar begeleiding. De puzzel voor Parijs moet nog worden gelegd (zie kader). Ze was niet blij bij het zien van het krappe schema met opeenvolgende finales van de 10.000, 1500 meter en de marathon. Maar in haar wereld is er weinig onmogelijk. Ze moet soms worden aangespoord om de training te hervatten, maar net zo vaak juist worden ingetoomd.

Op zaterdag, 18 uur voor de start van haar bijzondere debuut, vertelde Rowberry boven een cappuccino in het Hilton Hotel lachend over de vele discussies die de twee hebben. Hij was in eerste instantie zelfs tegenstander van het Londen-plan van Hassan. “Ik vond het risico te groot. Ik vind haar prestaties op de baan al zo uniek. Waarom zouden we daaraan tornen?” vertelde Rowberry.

Luisteren naar haar hart

Na wat verbaal duw-en-trekwerk gaf Rowberry zich gewonnen. Of beter gezegd, hij omarmde haar plan. En stond vervolgens weer versteld van haar potentieel in het lange duurwerk. Ze werd zichtbaar beter tijdens het lopen van een 42 kilometer, de verste loop uit haar voorbereiding, zoals ze dat opnieuw deed tijdens de marathon van Londen, waar ze ook al ‘in de race groeide’.

“Uiteindelijk moeten we bij haar altijd kijken naar wat haar hart zegt,” zegt Rowberry. “Ze luistert naar haar gevoel, raakt gemotiveerd door de meest extreme uitdagingen. Het gaat haar niet altijd om de zege, of om de grootste kans op goud, maar om iets te proberen wat ze graag wil, zonder dat ze weet of het gaat lukken. En als we daar dan mee instemmen en ervoor gaan, zie ik haar enorm gemotiveerd tijdens de trainingen.”

Een combinatie in de geest van Zátopek zou zomaar de uitdaging van volgend jaar kunnen zijn. “Waar het uiteindelijk allemaal op neerkomt: Sifan wil bijzondere dingen doen.”