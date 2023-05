Siem de Jong neemt met twee doelpunten afscheid van voetbal: ‘Het was een eer’

Beeld Stefan Koops/Pro Shots

Voordat De Jong überhaupt een kans had gehad om te scoren, werd hij al toegezongen door het thuispubliek. Eerder deze week maakte hij bekend dat de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch zijn laatste zou zijn in het profvoetbal. “De droom begon bijna dertig jaar geleden naast Stadion De Vijverberg, toen Luuk en ik over het hek klommen om op het oude trainingsveld lekker te voetballen. Morgen speel ik mijn laatste wedstrijd als profvoetballer in dit mooie stadion. Bedankt daarvoor, het was een eer,” aldus De Jong.

Vol strafschopgebied

Vrijdagavond kreeg het afscheid van De Jong in eerste instantie nog meer kleur. Op aangeven van Devin Haen kon De Jong in een vol strafschopgebied na een kwartier al de 1-0 binnenschuiven, waarna het volledige elftal bovenop hem sprong om het te vieren. Dat gebeurde acht minuten voor rust weer toen hij ook de 2-0 maakte, dit maal op aangeven Giovanni Korte.

Vroeg in de tweede helft werden beide ploegen echter aar binnen gestuurd: er waren voorwerpen op het veld gegooid. De wedstrijd mocht worden hervat op de bekende voorwaarde: als het nog één keer fout gaat, is de wedstrijd definitief gestaakt. Om het afscheid van De Jong niet met een anticlimax te laten eindigen werd besloten nog voordat er werd hervat, de aanvallende middenvelder te wisselen. De oud-Ajacied kreeg een erehaag van zijn medespelers en mocht met vrouw en kinderen van het veld lopen.

Landskampioen

De Jong maakte op 11 augustus 2010 zijn debuut voor Oranje en kwam uiteindelijk tot twee goals in zes interlands. In clubverband maakte De Jong vooral naam bij Ajax, waar hij drie seizoenen speelde en uiteindelijk tot 88 goals en 52 assists in 277 wedstrijden kwam.

De Jong, die op 28 januari 1989 werd geboren in het Zwitserse Aigle, maakte op zijn zestiende de overstap van De Graafschap naar Ajax. Daar zorgde hij op 15 mei 2011 met twee doelpunten tegen FC Twente (3-1 winst) voor de eerste landstitel in jaren, waarna Ajax ook in de drie daaropvolgende seizoenen landskampioen werd.

De Jong vertrok vervolgens in de zomer van 2014 voor 8,7 miljoen euro naar Newcastle United, waar hij een lucratief achtjarig contract tekende. Door een klaplong en ander blessureleed kwam hij in de Premier League echter weinig aan spelen toe.

Na 26 optredens in twee jaar kwam hij sinds 2016 nog uit voor PSV (samen met zijn twee jaar jongere broer Luuk), Ajax, Sydney FC, opnieuw Ajax, FC Cincinnati, SC Heerenveen en dit seizoen De Graafschap. De laatste jaren stonden echter in het teken van veel blessures en revalidaties. De Jong kwam dit seizoen nog tot 27 optredens, waarin hij vier keer scoorde.

Eerder deze week kondigde ook Ajax-doelman Maarten Stekelenburg (40) al zijn voetbalpensioen aan.