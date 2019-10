Sergiño Dest kiest niet voor interlandcarrière Oranje, maar voor Amerika

Sergino Dest. Beeld AFP

Dat heeft hij bekendgemaakt op de website van Ajax.

Het Ajaxtalent speelde voor Amerikaanse jeugdelftallen en is nooit opgeroepen voor Oranje. Ook speelde hij recentelijk twee oefeninterlands mee met het ‘grote’ Amerika.

Het was lange tijd spannend of Dest voor Amerika of Nederland zou kiezen. Sinds hij dit jaar is doorgebroken bij Ajax, zien bondscoach Koeman en de KNVB in Dest een potentiële rechtsback voor het Nederlands elftal. Er volgden gesprekken, maar Dest heeft bondscoach Koeman maandag laten weten dat hij niet voor Nederland kiest.

Moeilijke keuze

Dat was een keuze op gevoel, zegt Dest. “Het was heel moeilijk. Ik heb lang nagedacht. Spelen voor Amerika voelt goed, ik heb daar in jeugdteams gespeeld, ze hebben me altijd met open armen ontvangen. Bij Oranje zou ik met betere spelers spelen, de beste ter wereld. Het zou geweldig zijn. Maar mijn gevoel zegt Amerika.”

Volgens Dest heeft bondscoach Ronald Koemen aangegeven teleurgesteld te zijn door zijn keuze. “Maar hij respecteerde het wel. Hij zei: het is jouw beslissing, jij moet bepalen wat goed voelt.”

Koeman hoopt dat Mohamed Ihattaren in de toekomst wel voor Oranje gaat uitkomen, in plaats van voor Marokko. Het grote talent van PSV heeft zijn beslissing, vanwege het overlijden van zijn vader, nog even uitgesteld. Eerder viste de KNVB al achter het net bij de voetballers Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui; zij verkozen een interlandcarrière bij Marokko boven Oranje.