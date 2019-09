Sergino Dest (18) speelt zich in de kijker bij Ajax. Hij kan komende week zijn debuut maken voor de VS. ‘Ik ben nooit geselecteerd voor een vertegenwoordigend elftal van Oranje.’

Stuur hem nog maar even niet op vakantie. Dit zou zomaar eens het jaar van Sergino Dest kunnen worden. Met die interne boodschap bij Ajax maakte hoofdtrainer Erik ten Hag duidelijk dat hij het ziet zitten in de snelle vleugelverdediger. Drie maanden later is Dest zijn eerste keus als rechtsback.

Tien dagen vrij kreeg Dest nadat hij afgelopen zomer met de jeugdploeg van de Verenigde Staten had deelgenomen aan het WK voor spelers onder 20 jaar. Daarna nam Ten Hag hem mee op het trainingskamp in Oostenrijk. Dest: “Tien dagen is niet veel, maar als het zo goed gaat, hoef ik ook geen vakantie. Ik voel me niet moe, ook nu niet. Ik barst van de energie.”

De jonge voetballer wordt in figuurlijke zin ­opgetild door de ervaringen die hij in de eerste maanden van dit seizoen opdoet. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV mocht hij zijn debuut maken als linksback. Hij was daarna ­geregeld invaller, zowel in wedstrijden in de eredivisie als in de voorronde van de Champions League. Woensdag tegen Apoel Nicosia en zondag tegen Sparta kreeg hij een basisplaats van Ten Hag op zijn eigen positie: rechtsback.

“Het gaat snel,” zei Dest zondagmiddag na de eenvoudige 4-1 zege op Sparta. “Maar helemaal verrast ben ik niet. Ik heb tegen mijn beste vrienden een tijdje geleden gezegd: ik ga dit ­seizoen mijn debuut maken. Dat is moeilijk bij Ajax, want het niveau is heel hoog en de club haalt ook heel goede spelers van andere clubs en uit het buitenland. Maar ik heb veel vertrouwen in mezelf en in de kansen die je hier krijgt. Als je talent hebt en keihard werkt, is het nog steeds mogelijk voor een jeugdspeler van Ajax om het eerste elftal te halen.”

Een basisspeler voelt hij zich nog niet, zegt hij lachend. Maar wel een volwaardig lid van de ­selectie. “En als je dan wordt opgesteld, moet je het laten zien.”

Verbeterpunt

Ten Hag wordt dit seizoen geassisteerd door ­Michael Reiziger, die Dest vorig seizoen onder zijn hoede had bij Jong Ajax. Reiziger kende zelf een glansrijke loopbaan als rechtsback en kon Dest de fijne kneepjes van het vak bijbrengen. “Ik heb vaak aan Michael Reiziger, en ook aan zijn assistent Winston Bogarde, gevraagd hoe ik me positioneel het best op kon stellen in verschillende spelsituaties. Zij hamerden er steeds op dat ik korter moest dekken. Dat is wel een verbeterpunt voor mij. Nog steeds.”

Want ook al speelt Ajax onder Ten Hag offensief, en wordt ook van de beide backs in opbouwend en aanvallend opzicht veel verlangd, het begint allemaal met verdedigen. Ten Hag: “Een back moet zijn kant dichthouden. Eerst het pure mandekken, maar hoe beter je wordt in die rol, hoe meer je pro-actief kunt verdedigen. Situ­aties vooraf inschatten, zodat je het duel soms niet eens hoeft aan te gaan om de bal te veroveren.”

Dest, die vanaf 2011 bij Ajax speelt en begon in de D1, was in de jeugd soms ook aanvaller op de flanken. Dat komt nu van pas. Ten Hag: “Een back van Ajax moet ook als middenvelder en als vleugelspeler uit de voeten kunnen. Het is een heel dynamische rol. We willen veel variatie in ons spel aanbrengen, de tegenstander ver­rassen. Op de flanken ligt vaak de ruimte, vooral van achteruit.”

Ook tegen Sparta dook Dest geregeld op naast spits Dusan Tadic. Hij voelt zich er als een vis in het water. “Ik vind van mezelf dat ik een goede techniek heb. Ik schrik niet als ik de bal krijg. Ook niet onder druk of op de helft van de tegenstander. Lekker juist.”

Tegen Sparta mocht Dest kort na rust het veld verlaten. Hij voelde zich wat misselijk en werd vervangen door Noussair Mazraoui, de speler die vorig seizoen zo’n geweldige opmars maakte en die nu even achter Dest op zijn beurt moet wachten.

Interlands

Dest kan terugkijken op een geweldige week. Hij groeide tegen Apoel Nicosia uit tot een van de betere spelers op het veld en tegen Sparta haalde hij een voldoende.

Dat hij voor het eerst is opgeroepen door de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter noemt hij een grote eer. De VS speelt komende weken twee vriendschappelijke interlands, tegen Mexico en Uruguay. Sergino Dest, opgegroeid in Almere als zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder, zou ook na die interlands nog voor het Nederlands elftal kunnen spelen, maar van het maken van een keuze is geen sprake. “Ik heb nog nooit voor een vertegenwoordigend Nederlands elftal gespeeld. Ik ben nooit geselecteerd ook. Wél voor de VS. En met de KNVB heb ik ook geen contact over dit onderwerp.”