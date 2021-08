Sensationele race Sifan Hassan op 5000 meter: eerste Nederlandse atletiekgoud in 29 jaar

Sifan Hassan na het winnen van goud op de 5000 meter in Tokio. Beeld AFP

Hassan maakte haar favorietenrol in het olympisch stadion van Tokio waar met een magistrale slotronde. Na een tactische race liet ze zien over het beste eindschot te beschikken. Haar Keniaanse rivaal Hellen Obiri deed er alles aan om aan te klampen, maar ook zij was niet bestand tegen het geweld van Hassan, die in 14.36,79 naar historisch atletiekgoud snelde.

De geboren Ethiopische, die als vijftienjarig meisje naar Nederland kwam, had zich bijna de hele race afzijdig gehouden. Pas na het luiden van de bel voor de laatste ronde viel het groepje van nog zeven atleten uiteen, waarna Hassan liet zien een klasse apart te zijn. Obiri liep op bijna twee seconden (14.38,36) van Hassan naar het zilver. De Ethiopische Gudaf Tsegay (14.38,87) moest genoegen nemen met brons.

“Dit was zeker de sprint van mijn leven,” reageerde de dolgelukkige winnares bij de NOS. “Ik kan het niet geloven, dit voelt heel anders dan mijn wereldtitels in Doha. Ik ben gewoon olympisch kampioen.” Hassan had de hoop eigenlijk al bijna laten varen toen ze eerder op de dag ten val kwam in de series van de 1500 meter. “Toen dacht ik: vergeet die 5000 meter maar.”

Gouden medailles voor Nederland in de atletiek zijn zeldzaam op de Spelen. Voor Van Langen wisten alleen Ria Stalman (1984, discuswerpen) en de legendarische Fanny Blankers-Koen (1948, 100 meter, 200 meter, 80 meter horden én 4x100 meter estafette) het hoogste treetje te beklimmen.

Wat een eindsprint, wat een dominantie, wat een race! 😍 pic.twitter.com/iNfPDU6bgX — Atletiekunie (@Atletiekunie) 2 augustus 2021

Hattrick

Hassan heeft zo het eerste punt binnen van wat een historische hattrick zou kunnen worden. Ze komt later ook in actie op de 1500 meter en de 10.000 meter. Ze is de eerste atlete die deze drie loopafstanden combineert op een Olympische Spelen.

Gevolg van haar drukke programma is dat de ze maandag twee races op een dag moest lopen. Maandagmorgen won ze ondanks een val op spectaculaire wijze haar serie op de 1500 meter. Op de 10.000 meter zijn er geen halve finales en wordt er direct gestreden om de medailles.

Vijf jaar geleden bij de Olympische Spelen in Rio moest Hassan nog naar huis zonder medailles. Ze werd toen vijfde op de 1500 meter en sneuvelde op de 800 meter al in de series. Sindsdien groeide ze als atleet, met twee keer goud op de WK in Doha van 2019 (op de 1500 en 10.000 meter) als resultaat.