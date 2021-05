Seizoenskaarthouders Ajax krijgen stukje omgesmolten kampioensschaal

Ryan Gravenberch met de ‘kampioensster’. Beeld Ajax

Omdat de wedstrijden in het coronavoetbaljaar ’20/’21 zonder fans op de tribune zijn gespeeld, wilde Ajax wat terug doen. Want de steun van de fans heeft de club wel degelijk gevoeld, meldt algemeen directeur Edwin van der Sar. “Eerder lieten we jullie al weten dat we het kampioenschap aan de fans opdragen, het delen van de schaal met onze seizoenkaarthouders past daar mooi bij,” zegt de oud-keeper. “Zij hebben hiermee een tastbare herinnering aan dit seizoen en zo zijn ze op een unieke manier betrokken bij het kampioenschap.”

De kampioensschaal is omgesmolten door De Tingieterij, het bedrijf dat sinds 1985 de kampioensschaal van de eredivisie vervaardigd. De schaal, die 2575 gram weegt en is vervaardigd uit tin, is gesmolten tot vloeisel en aangevuld met zuiver tin. Daarna zijn de sterren gegoten en gepolijst. Het sterretje van 3,45 gram dat elke kaarthouder krijgt opgestuurd bevat 0,06 gram schaal.

Niet eerder kwam een exemplaar retour bij de makers. Eigenaar Martijn van Zon van De Tingieterij: “Een heel bijzondere actie van Ajax waar wij graag aan wilden meewerken”

Twee schalen

Vanwege het bijzondere seizoen heeft de KNVB een tweede schaal ter beschikking gesteld aan Ajax, zodat die kan worden gebruikt voor feestelijkheden en voor in het museum.

Ajax verzekerde zich twee weken geleden van de 35ste landstitel door met 4-0 te winnen van FC Emmen. De week daarvoor was het kampioenschap al officieus binnen, na een 2-0 overwinning op AZ. Met nog twee speelronden te gaan bedraagt de voorsprong op nummer twee PSV liefst veertien punten

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax



Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA — AFC Ajax (@AFCAjax) 12 mei 2021

Beeld Ajax